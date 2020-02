В разломанном самолете ищут людей: появились новые фото и видео жуткой аварии в аэропорту Стамбула

На месте аварии пассажирского самолета в аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле (Турция) организовали масштабную поисково-спасательную операцию.

Лайнер слетел со взлетно-посадочной полосы в овраг и загорелся 5 февраля. В результате пострадали более 50 человек. Прямая трансляция с места ЧП была обнародована на сайте pscp.tv.

Причины случившегося с лайнером 737-800 Pegasus пока не называются (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

После аварии все рейсы в/из аэропорта 5 февраля были отменены.

LIVE from the scene as rescue works continue in Istanbul after a plane skid off a runway and broke into pieces. #Turkey #Pegasus https://t.co/e2AU2WwHmv