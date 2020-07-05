В аэропорту Афин задержали туристов из Киева: они ночевали в изоляторе без еды и воды

В аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию двумя рейсами из Киева.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на одного из задержанных пассажиров, их не пустили в страну из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.

Украинцы прибыли в Афины в субботу вечером рейсами авиакомпании Ryanair (вылетел из "Борисполя" в 18:00) и авиакомпании Wizz Air (вылетел из аэропорта "Киев" в 18:45).

По прибытии во время паспортного контроля 17 гражданам Украины было отказано во въезде в страну. Среди задержанных – 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет.

Пассажиров в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта, и разместили на ночь в камерах, в том числе детей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

У них забрали все вещи, в том числе ноутбуки, разрешив оставить телефоны, но без зарядных устройств.

Украинцы жалуются на плохие условия содержания и антисанитарию: на полу лежат мертвые тараканы, в туалетах нет мыла и туалетной бумаги, но им разрешили купить за свой счет. Также им не предоставляют воду и еду.

По словам пассажиров, утром они связались с консулом, которая сказал им, что украинцы не имели права на въезд и должны возвращаться в Украину теми же рейсами. Оба рейса будут только во вторник. Она также пообещала связаться с местными властями, чтобы помочь в решении данной ситуации.

Кроме того, украинцы звонили на "горячую линию" МИД, где им пообещали разобраться в ситуации и оказать помощь.

eurointegration.com.ua

Напомним, въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ЕС утвердил список стран, из которых разрешен въезд: Украина в него не попала.