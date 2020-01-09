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9 января • обновлено в 15:06
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В Абхазии вспыхнул протест: люди взяли штурмом администрацию президента. Фото и видео

2.3т
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В грузинской Абхазии днем 9 января начались массовые протесты с требованием новых выборов. Действия митингующих привели к пострадавшим.

Несколько сотен людей собрались в центре Сухума, выломали дверь здания администрации президента страны и взяли учреждение штурмом. Об этом сообщают "РИА Новости" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам заместителя министра внутренних дел Абхазии Беслана Багателия, правоохранительные органы ненадолго вытеснили из здания протестующих.

Протесты в Абхазии

Протесты в Абхазии

"Тех, кто ворвались в здание, выдворили", – сказал он.

Но при попытке прорваться через охрану, они успели выломать двери, а также разбили стекло. В самой администрации протестующие тоже разбили двери, повредили оргтехнику и разбросали вещи на столах.

Протесты в Абхазии

Протесты в Абхазии

Скриншот с видео

Протесты в Абхазии

Протесты в Абхазии

Скриншот с видео

Отмечается, что таким образом граждане высказывают свое недовольство результатами выборов главы государства. Действующий президент Рауль Хаджимба обошел своего конкурента, кандидата от оппозиционной партии Алхаса Квицинию, всего на 1%.

Протесты в Абхазии

Протесты в Абхазии

Скриншот с видео

Он же обратился в суд, заявив, что победитель должен набрать голосов в сумме больше, чем проигравший и графа "Против всех".

Митингующие тоже продолжают требовать назначить новые выборы.

Протест в Абхазии

Протест в Абхазии

Скриншот с видео

Протест в Абхазии

Протест в Абхазии

Скриншот с видео

Протест в Абхазии

Протест в Абхазии

Скриншот с видео

Протест в Абхазии

Протест в Абхазии

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось жуткое фото руин захваченной Россией грузинской Абхазии. На нем видны разрушенные здания, на крышах которых начали расти деревья, и запустение.

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Читайте все новости по теме "Протесты в Грузии" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
Протесты в Грузии
Место
Грузия
Теги
протест митинг
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
по ходу баранам сруцкий мир уже надоел гы гы
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