В Абхазии проведут повторные выборы "президента": митингующие одержали победу

"Верховный суд" непризнанной Абхазии в пятницу, 10 января, отменил решение "Центризбиркома" о результатах выборов "президента" и постановил назначить повторное голосование.

Об этом сообщает ТАСС. Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов "президента".

"Коллегия по административным делам "Верховного суда" определила решение по исковому заявлению. Отменить решение "ЦИК" об итогах выборов. Назначить повторные выборы в установленные законом сроки", – сказал судья Темур Тарба.

В Абхазии проведут повторные выборы "президента" RT

При этом определение суда уже вступило в силу с момента провозглашения.

Как уточнила адвокат истца Инга Габелая, "в порядке надзора есть такой шанс обжаловать, но данное решение вступило в законную силу и подлежит немедленному исполнению, даже обращение в надзор не является основанием для приостановления решения кассационной коллегии "Верховного Суда", которое вынесено сегодня".

Представитель "ЦИК" уже заявил: "Новые президентские выборы в Абхазии должны пройти в течение 2–3 месяцев. В законе установлены сроки — минимальный срок два месяца, максимальный — три".

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированной РФ грузинской территории Абхазии днем 9 января начались массовые протесты с требованием новых выборов.

Вечером в тот же день стало известно, что "спикер парламента" Абхазии Валерий Кварчия был госпитализирован с сердечным приступом.

В 21:00 появилась информация, что "парламент" проголосовал за отставку "президента" Рауля Хаджимбу. Однако он заявил, что продолжит выполнять свои обязанности.

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