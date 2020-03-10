В 100 км от Ужгорода обнаружили коронавирус: что известно

В понедельник, 9 марта, стало известно о госпитализации в словацком городе Кошице за 100 км от украинского Ужгорода мужчины с положительным тестом на коронавирус Covid 19.

Пациент – житель города. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Эту информацию подтвердил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Это уже шестой случай в Словакии и первый в восточной части страны.

В 100 км от Ужгорода обнаружили коронавирус Интерфакс

"Я подтверждаю, что у нас находится пациент с диагнозом коронавирус", – заявил врач в Университетской больнице Луи Пастера (UNLP).

Мужчина был госпитализирован еще 7 марта, и только сейчас результаты подтвердили наличие Covid-19. Он сказал, что вернулся с отдыха во Франции за несколько дней до этого. Состояние мужчины сейчас стабильное. В больнице запрещено посещать госпитализированных пациентов.

Стало также известно, что мужчина является работником завода US Steel в Кошице. Начиная с понедельника, 9 марта, город Кошице запретил проведение мероприятий, где наблюдается большая концентрация людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Кипре обнаружили два первых случая заболевания смертельным коронавирусом COVID-2019. Кипр был последней страной Евросоюза, где не было инфицированных.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!