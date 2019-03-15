"Узурпаторы берега попутали": дерзкого посла Путина в Беларуси "вернули на землю"

В сети возник ажиотаж вокруг скандального российского посла в Минске Михаила Бабича, который высказывался о вхождении Беларуси в состав РФ.

После слов дипломата МИД Беларуси резко ответило ему, указав, что следует понимать разницу между федеральным округом и независимым государством.

Реакция Минска возмутила и кремлевского журналиста Дмитрия Смирнова, который заявил: "Все, конечно, давно привыкли к вольной риторике белорусских официальных лиц, но публичный выпад в адрес Бабича - это за гранью. Оскорбление посла - оскорбление страны".

Однако пользователи сети высказали противоположное мнение, раскритиковав Смирнова и политику РФ в отношении соседнего государства.

"Узурпаторы бранятся - только тешатся", "Это Бабич берега попутал, когда про Беларусь в таком тоне говорил", "Вернули на землю, в чем проблема?" - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бабич также решился провести в Минске пресс-конференцию по поводу 5 лет аннексии Крыма Россией, однако местная власть резко отреагировала на его планы.

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