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Узник Кремля выиграл дело против России в Евросуде: что тепер будет

1.8тЧитать материал на украинском

Европейский суд по правам человека обязал Россию срочно поместить в больницу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки в аннексированном Крыму.

Как рассказал его адвокат Ислям Велиляев, соответствующее решение было принято 11 июня, передает "Крым.Реалии". По словам адвоката, оно "стало неожиданным, но безусловно правильным в данной ситуации".

"Я со своей стороны, как адвокат, направлю это решение и следователю по делу Эдема Бекирова и Уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Если следователь не отреагирует, я буду вынужден обратиться в суд. Полгода подряд адвокаты говорят о том, что наш подзащитный медленно умирает в СИЗО. И у него каждый день на счету", – сказал Велиляев.

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Эдем Бекиров

Эдем Бекиров

Телеканал ATR

Согласно Правилу 39 регламента ЕСПЧ, которое было применено по отношению к Бекирову, власти России обязаны незамедлительно поместить его в больницу не тюремного типа.

"11 июня суд в лице исполнительного судьи постановил, что для благоприятного рассмотрения дела и в интересах сторон суд указывает российскому правительству по закону 39, что они должны убедиться в уважении к конституционным правам Эдема Бекирова и немедленно положить его в больницу для тщательного медицинского осмотра и последующего лечения", — говорится в документе ЕСПЧ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Эдем Бекиров 12 декабря 2018 года при въезде в Крым со стороны украинского села Чонгар был задержан оккупантами.

  • Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов". У него 1 группа инвалидности, он страдает от нескольких тяжелых болезней.

  • Суд пролил срок его ареста до 12 августа 2019 года.

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Тема
Украинские политзаключенные в России
Место
Украина
Тег
Европейский суд по правам человека
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Значит когда он организовывал склад взрывчатых веществ и боеприпасов у себя дома он ничем не болел, не страдал, не мучился... Но как только его арестовали так у него сразу же обнаружился целый букет болезней которые "требуют немедленного медицинского вмешательства". Причем это у всех без исключения "узников Кремля". Хилые какие то они все)
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Юг Руси
Юг Руси
И без ЕСПЧ разберутся, куда его "положить"
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
ПУТИН ДОЛЖЕН УЙТИ!!!
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Юг Руси
Юг Руси
Kotlyar Vovchik, обоснуй!
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