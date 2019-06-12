Узник Кремля выиграл дело против России в Евросуде: что тепер будет

Европейский суд по правам человека обязал Россию срочно поместить в больницу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки в аннексированном Крыму.
Как рассказал его адвокат Ислям Велиляев, соответствующее решение было принято 11 июня, передает "Крым.Реалии". По словам адвоката, оно "стало неожиданным, но безусловно правильным в данной ситуации".
"Я со своей стороны, как адвокат, направлю это решение и следователю по делу Эдема Бекирова и Уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Если следователь не отреагирует, я буду вынужден обратиться в суд. Полгода подряд адвокаты говорят о том, что наш подзащитный медленно умирает в СИЗО. И у него каждый день на счету", – сказал Велиляев.
Эдем Бекиров
Телеканал ATR
Согласно Правилу 39 регламента ЕСПЧ, которое было применено по отношению к Бекирову, власти России обязаны незамедлительно поместить его в больницу не тюремного типа.
"11 июня суд в лице исполнительного судьи постановил, что для благоприятного рассмотрения дела и в интересах сторон суд указывает российскому правительству по закону 39, что они должны убедиться в уважении к конституционным правам Эдема Бекирова и немедленно положить его в больницу для тщательного медицинского осмотра и последующего лечения", — говорится в документе ЕСПЧ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Эдем Бекиров 12 декабря 2018 года при въезде в Крым со стороны украинского села Чонгар был задержан оккупантами.
Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов". У него 1 группа инвалидности, он страдает от нескольких тяжелых болезней.
Суд пролил срок его ареста до 12 августа 2019 года.
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