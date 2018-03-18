Уже у прокурора: в США вскрылись тайные данные о Трампе

Экс-заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб заявил, что владеет секретной информацией о президенте США Дональда Трампа.

По его словам, эти данные могут сильно ударить по репутации главы американского государства, пишет AP со ссылкой на источники.

Утверждается, что эти записи могут содержать подробности разговоров между Трампом и Маккейбом.

Новости На обложке известного издания появился голый Трамп

Маккейб уже передал информацию спецпрокурору США по "делу РФ" Роберту Мюллеру.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Дональд Трамп назвал "позором США" расследование по обвинению его команды в связях с Российской Федерацией. В начале февраля против американского президента начали новое расследование. Так, Министерство финансов США получило запрос из Сената с просьбой предоставить американским законодателям документы, касающиеся риэлторской сделки Дональда Трампа с российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым.