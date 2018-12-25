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Уже не братья! В Кремле огрызнулись на заявление Лукашенко

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил особый характер отношений между Россией и Беларусью.

Так представитель Кремля отреагировал на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко об отказе РФ считать Беларусь братским государством, передают "РИА Новости".

По мнению Пескова, вряд ли "кто-то сомневается в наличии особых союзнических отношений".

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко

МК

Новости
''Доверие потеряно!'' В России заявили о нарушениях Беларуси

"Здесь не нужно из контекста выдергивать подобные заявления", — сказал он, добавив, что не думает, что в Москве или в Минске "найдется хоть кто-то, кто будет оспаривать де-факто и де-юре наличие особых союзнических отношений между двумя государствами".

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко заявил, что Москва отказывается выплачивать Минску компенсацию за проведение в России налогового маневра в нефтяной отрасли.

Ранее в Москве выдвинули ультиматум Минску, сделав громкое заявление о вхождении Беларуси в состав России.

Лукашенко запаниковал из-за того, что Беларусь "хотят поделить на области и впихнуть в Россию", и отличился жесткими заявлениями в сторону Путина.

Персоны
Дмитрий ПесковВладимир ПутинАлександр Лукашенко
Место
Россия
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Угу, будут "Градами" обстреливать белорусские города не как фашистов а как братьев. По доброму. Точнее целясь.
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