Уже горел: выяснились показательные факты о ТЦ в Кемерово

На прошлой неделе в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово уже был инцидент с задымлением, однако руководство проигнорировало этот "звоночек".

Об этом рассказывают местные жители, пишет Life.

"Я сам кемеровчанин. По поводу "Зимней вишни". На прошлой неделе уже был какой-то инцидент с задымлением. Всем было пофиг. Помимо этого, ТЦ переделан из старого и ветхого здания бывшей фабрики, которая совсем не приспособлена к такому потоку людей. Как за всё время этот ТЦ не закрыли за такие нарушения — вопрос к пожарной инспекции и городской администрации", — рассказал один из них.

Также журналисты обращают внимание на то, что в ноябре 2017 года работа ТРК "Зимняя вишня" была полностью остановлена по техническим причинам. Оказалось, что в здании два дня не было электричества. А именно проблемы с проводкой сейчас называют одной из вероятных причин пожара в торговом центре.

Как сообщал "Обозреватель", число погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня", который находится в российском Кемерово, достигло 55 человек.

По официальным данным Следственного комитета РФ, еще 84 пострадали. Отмечается, что у пропавших практически нет шансов. На данный момент их точное количество выясняется.