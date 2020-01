Уже 35 жертв: в сети показали последствия страшного землетрясения в Турции. Фото и видео

Число жертв мощнейшего землетрясения на востоке Турции, которое произошло 24 января, возросло до 35 человек.

Об этом говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD). В соцсетях появились фото и видео последствий (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Спасатели сообщили, что еще 45 человек удалось достать из под завалов живыми. Всего за медицинской помощью обратились 1547 человек.

Разрушены 76 зданий, 643 строения серьезно повреждены. 425 сооружениям нанесен урон легкой и средней степени тяжести.

В турецком МВД заявили, что власти предоставили временное жильё более 15 тысячам жителей, чьи дома оказались разрушенными.

