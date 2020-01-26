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26 января • обновлено в 13:19
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Уже 35 жертв: в сети показали последствия страшного землетрясения в Турции. Фото и видео

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Число жертв мощнейшего землетрясения на востоке Турции, которое произошло 24 января, возросло до 35 человек.

Об этом говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD). В соцсетях появились фото и видео последствий (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Спасатели сообщили, что еще 45 человек удалось достать из под завалов живыми. Всего за медицинской помощью обратились 1547 человек.

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В Турции землетрясение унесло жизни 35 человек

В Турции землетрясение унесло жизни 35 человек

aa.com.tr

В Турции землетрясение унесло жизни 35 человек

В Турции землетрясение унесло жизни 35 человек

aa.com.tr

В Турции землетрясение унесло жизни 35 человек

В Турции землетрясение унесло жизни 35 человек

aa.com.tr

В Турции землетрясение унесло жизни 35 человек

В Турции землетрясение унесло жизни 35 человек

aa.com.tr

Разрушены 76 зданий, 643 строения серьезно повреждены. 425 сооружениям нанесен урон легкой и средней степени тяжести.

В Турции землетрясение унесло жизни 35 человек

В Турции землетрясение унесло жизни 35 человек

В Турции землетрясение унесло жизни 35 человек

В Турции землетрясение унесло жизни 35 человек

В Турции землетрясение унесло жизни 35 человек

В Турции землетрясение унесло жизни 35 человек

В Турции землетрясение унесло жизни 35 человек

В Турции землетрясение унесло жизни 35 человек

В Турции землетрясение унесло жизни 35 человек

В Турции землетрясение унесло жизни 35 человек

В турецком МВД заявили, что власти предоставили временное жильё более 15 тысячам жителей, чьи дома оказались разрушенными.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 января подземные толчки также были зафиксированы в Сирии, Грузии, Армении, Ливане (в частности в городах Бейрут и Триполи).

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Автор
Ирина Кулинич
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