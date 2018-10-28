''Ужасающий антисемитизм'': Трамп и Нетаньяху сделали заявления о трагедии в Питтсбурге

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразили соболезнования семьям жертв нападения на синагогу в Питтсбурге (штат Пенсильвания).

Как передает Stmegi со ссылкой на американские СМИ, 46-летний стрелок Роберт Боуэрс, вероятно, был поклонником нацистов и Адольфа Гитлера. В субботу, 27 октября, в синагоге Tree of Life ("Древо жизни") он убил 11 человек и 6 ранил. Среди жертв оказались и полицейские.

"Расстрел в Питтсбурге – ужасающее преступление на почве антисемитизма", - отреагировал Трамп, поручив в связи с трагедией до заката 31 октября приспустить флаги над Белым домом, американскими правительственными зданиями в стране и за рубежом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал актом антисемитизма нападение на синагогу в американском городе Питтсбург. Политик выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В свою очередь глава "Антидиффамационной лиги" Джонатан Гринблатт назвал нападение на синагогу в Питтсбурге "самой смертоносной атакой против еврейского сообщества в США".

Отмечается, что Боуэрс был ранен в перестрелке и сейчас находится в больнице. Генпрокурор США Джефф Сешнс сообщил, что ему предъявили обвинения по 29 пунктам и может грозить смертная казнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Филадельфии близ ТЦ открыли беспорядочною стрельбу.