Ужас с Донбасса: в Нью-Йорке показали украинский портрет Путина из гильз

На международной выставке фотографий "Пять ужасов войны" в Нью-Йорке выставлена картина украинских художников Дарьи Марченко и Даниэля Грина "Лицо войны" - портрет президента России Владимира Путина из гильз.

Об этом сообщает CNN.

Картина была создана в ответ на развязанную Россией в 2014 году войну в Украине.

Для изготовления картины были использованы масляные и акриловые краски, гильзы (более 5000 единиц): калибры 5,45 и 7,62 ( АК, СВД 7.62, Пулемет Калашникова 7.62, АГС, ПМ 9мм., Пулемет Утес 12.7 мм., ПКВТ.

Все гильзы были собраны в зоне АТО на Донбассе.

Один из авторов Даниэль Грин рассказал, что несколько его друзей погибли во время боев. "Я готов умереть за свою страну, но я не готов убивать за свою страну", - сказал он.

"Культура - это большее оружие, чем пулемет", - заверил художник.

CNN

CNN

Как сообщал "Обозреватель", картина "Лицо войны" была создана в ответ на события 2014 года в Украине, когда Россия проявила агрессию и напала на восточную часть страны.