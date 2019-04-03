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Ужас Путина: НАТО проведет крупнейшие военные учения в Черном море

1.6тЧитать материал на украинском

С 5 по 13 апреля страны НАТО проведут в Черном море масштабные военные учения "Sea Shield 2019".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Румынии, в территориальных водах которой пройдет часть мероприятий.

Отмечается, что корабли из Румынии, Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции будут осуществлять совместные боевые процедуры против угроз подводной, надводной и противовоздушной обороны, адаптированных к типам угроз, возникающих в Черноморском регионе.

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Sea Shield 2018

Sea Shield 2018

riafan.ru

В отработке вымышленного сценария, направленного на планирование и проведение Операции по реагированию на кризисы в соответствии с мандатом Резолюции Совета Безопасности ООН в контексте обстановки безопасности, характеризующейся симметричными и асимметричными угрозами, примут участие около 2000 военнослужащих.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черное море прибыла ударная группировка кораблей НАТО из трех стран.

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Место
Румыния
Тег
НАТО
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
США абсолютно не боятся пУтинский режим и делают то, что считают нужным - это поведение сильного, а пУтин, как загнанный под шконку петушок, продолжает держать Россию в позе раком.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Маринов Михаил, Конечно конечно, вот только почему то они в "украинский" Крым нос не суют почему то. Наверно не считают нужным, ага.
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2
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
"корабли из Румынии, Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов" Cвидомые, вы реально тупы в своих вечных перемогах О кораблях Румынии и Болгарии а также аналогичных им мелкопоместных княжествах- это в аналы шароварного идиотизма. Но у Канады весь флот состоит всего из 2-ух минных тральщиков и на вооружении больше нет НИЧЕГО. Связавшись с свидомыми натовцы заразились шароварным слабоумием. Но не исключён вариант и обратной реакции)
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2
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"Отмечается, что корабли из Румынии, Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции будут осуществлять ..." А ШО БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ УКРОКОРАБЛИ? :-)))
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Федоров Федор
Федоров Федор
Трубицын Александр, будут выполнять роль мешеней в натуральную величину.
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