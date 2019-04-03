Ужас Путина: НАТО проведет крупнейшие военные учения в Черном море

С 5 по 13 апреля страны НАТО проведут в Черном море масштабные военные учения "Sea Shield 2019".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Румынии, в территориальных водах которой пройдет часть мероприятий.

Отмечается, что корабли из Румынии, Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции будут осуществлять совместные боевые процедуры против угроз подводной, надводной и противовоздушной обороны, адаптированных к типам угроз, возникающих в Черноморском регионе.

Sea Shield 2018 riafan.ru

В отработке вымышленного сценария, направленного на планирование и проведение Операции по реагированию на кризисы в соответствии с мандатом Резолюции Совета Безопасности ООН в контексте обстановки безопасности, характеризующейся симметричными и асимметричными угрозами, примут участие около 2000 военнослужащих.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черное море прибыла ударная группировка кораблей НАТО из трех стран.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!