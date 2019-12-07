"Ужас нового тысячелетия": в Италии обеспокоились из-за важных факторов, влияющих на жизнь

Эксперты института социально-экономических исследований Censis опубликовали 53-й отчет о социальном положении в Италии. Они исследовали интенсивность использования смартфонов, связь уровня занятости и доходов населения, а также "эффект Греты Тунберг" в итальянских школах.

Как сообщает La Repubblica, исследование, в частности, показало, как широкое использование "умных" мобильных телефонов за последние десять лет сформировало желания и привычки итальянцев.

Как отметили эксперты, в 2018 году количество мобильных телефонов превысило количество телевизоров: в каждой семье в среднем 4,6 мобильных устройства. В частности, в итальянских домах насчитывается 43,6 миллиона смартфонов и 42,3 миллиона телевизоров. Тревожит тот факт, что более половины населения страны (50,9%) проверяют телефон как первый жест утром или последнее занятие вечером перед сном.

Использование смартфона ТСН

"Ужасом нового тысячелетия, кажется, стало быть без заряда: 25,8% из тех, кто владеет смартфоном, не выходять из дома без зарядного устройства", – отмечается в материале.

Вторым фактором, который был исследован экспертами института, стала занятость. Они пришли к выводу, что увеличение занятости в 2018 году и в первые месяцы 2019 года является "блефом", который не приносит дохода и роста. Так, с начала кризиса до 2018 года заработная плата работников упала более чем на 1000 евро в год. В связи с этим молодые итальянцы покидают страну в поисках работы. Это явление называют "мозги в бегах".

Эксперты привели конкретные цифры по регионам. Итак больше всего квалифицированных молодых людей покинули такие области: Ломбардия (-24 000), Сицилия (-13 000), Венето (-12 000), Лацио (-11 000) и Кампания (-10 000).

Молодые же люди, которые остались в стране, повышают уровень экологического сознания благодаря "эффекту Греты Тунберг". Так, 73,9% из 1012 директоров школ, опрошенных Цензисом, считают, что уровень экологической этики в школах вырос. В учебных заведениях популяризируется оптимизация расходных материалов, повторное использование и утилизация отходов, отмена торговых автоматов в школах со здоровым питанием. Есть также много проектов, нацеленных на отмену использования пластмассы в школе и многое другое.

Как известно, Грета Тунберг – школьница из Швеции, юная экоактивистка, которая дала начало глобальному молодежному движению в защиту климата.

Как сообщал OBOZREVATEL, в итальянской Венеции 1 декабря прошел референдум, на котором решался вопрос автономии и отделения от материкового промышленного центра Местре.

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