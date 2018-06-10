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Константин Боровой
Константин Боровой
Российский предприниматель и политикВсе статьи автора

Уж извините, придется вам терпеть трупный запах

4.3т

Трамп предложил возвратить Путина в G8

Друзья мои, честно говоря, мне даже неудобно объяснять такую простую логическую задачку.

Я понимаю трампофобов, для которых, чтобы ни сделал Трамп - преступление, которое расследует Мюллер и все, ну вот прямо сейчас, через неделю, максимум через месяц закончится импичментом.

Но есть же и не зацикленные на этом люди.

Диспозиция такая:

1. Часть, не самая умная, европейцев хотят продолжать торговые отношения с Россией. Это выгодно. Рабочие места, прибыль для бюджета... В некоторых случаях помогают взятки.

2. Путин это использует, формируя "коалицию прагматичных". Избиратели, говорят европейские лидеры, поддерживают такой прагматизм. Ситуацию подогревает противостояние ЕС и США в вопросе налогов. Снижать налоги на товары США не хочется, а быть неконкурентоспособными на американском рынке тоже не хочется – большие потери.

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3. В США прагматизм совершенно другого рода. Путин понимает, что США самая крупная экономика, владеющая ключами практически от всех транснациональных компаний, а, следовательно, и от европейских компаний. Поэтому пытается договориться и с США.

4. Трамп, приложив много усилий для убеждения европейцев в опасности сотрудничества с Путиным, доводит позицию европейских лидеров до абсурда.

Отлично, говорит он, раз вы такие прагматичные, то садитесь за один стол с Путиным. А трупный запах, уж извините, придется вам терпеть. Основные жертвы Путина – европейцы.

5. Конечно, такого европейские лидеры допустить не могут. И избиратели не поймут. И консенсуса в этом вопросе не будет.

Аналогичная ситуация, кстати, с Украиной. Торговать с Донбассом, Крымом, Россией выгодно, это приносит прибыль в бюджет, но целоваться взасос с Путиным Порошенко не может – случится Майдан.

На фото 298 пустых кресел перед посольством РФ в Голландии.

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Автор
Константин БоровойКонстантин Боровой
Темы
Санкции против РоссииВстреча Путина и Трампа
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Константина Борового
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