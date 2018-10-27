Уволенной ведущей NBC предложили работу в росСМИ, но затем передумали

Уволенную после расистского скандала с американского телеканала NBC журналистку Мегин Келли пригласили работать на российское телевидение.

Соответствующее предложение в эфире озвучил ведущий вечерней программы "Время" на пропагандистском "Первом канале" Кирилл Клейменов.

"Дорогая Мегин, дорогая! Плюнь ты на свое начальство и вообще плюнь, приезжай к нам в Россию, в город-герой Москву, да что там в Москву? Прямо вот в эту студию приезжай, будем вместе вести программу "Время", "Тайм" по-вашему, и любовь миллионов наших мужчин будет с тобой, и зависть миллионов женщин" — заявил он.

Келли берет интервью у Путина

Журналист пояснил, что истинной причиной увольнения Келли является то, что она брала интервью у президента России Владимира Путина и "полюбилась россиянам".

Однако позже в пресс-службе "Первого канала" слова Клейменова назвали "иронией", передает ТАСС.

"Это, конечно, была ирония. Но если мы получим резюме Мегин Келли, обещаем его рассмотреть", - сказал собеседник агентства.

Келли обвинили в расизме после обсуждения в эфире NBC. "У вас будут неприятности, если вы загримируетесь под темнокожего на Хэллоуин, будучи белым, или под белого — будучи черным. Когда я была ребенком, это считалось нормальным на то время, пока вы носите костюм персонажа", — сказала она.

Позже она извинилась за это высказывание. В следующий раз в эфире телеканала вышел августовский выпуск ее программы, а представитель NBC сообщил, что она будет "идти до конца недели".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне назвали самых ''крутых'' пропагандистов Путина.