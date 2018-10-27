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Уволенной ведущей NBC предложили работу в росСМИ, но затем передумали

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Уволенную после расистского скандала с американского телеканала NBC журналистку Мегин Келли пригласили работать на российское телевидение.

Соответствующее предложение в эфире озвучил ведущий вечерней программы "Время" на пропагандистском "Первом канале" Кирилл Клейменов.

"Дорогая Мегин, дорогая! Плюнь ты на свое начальство и вообще плюнь, приезжай к нам в Россию, в город-герой Москву, да что там в Москву? Прямо вот в эту студию приезжай, будем вместе вести программу "Время", "Тайм" по-вашему, и любовь миллионов наших мужчин будет с тобой, и зависть миллионов женщин" — заявил он.

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Уволенной ведущей NBC предложили работу в росСМИ, но затем передумали

Келли берет интервью у Путина

Журналист пояснил, что истинной причиной увольнения Келли является то, что она брала интервью у президента России Владимира Путина и "полюбилась россиянам".

Однако позже в пресс-службе "Первого канала" слова Клейменова назвали "иронией", передает ТАСС.

"Это, конечно, была ирония. Но если мы получим резюме Мегин Келли, обещаем его рассмотреть", - сказал собеседник агентства.

Келли обвинили в расизме после обсуждения в эфире NBC. "У вас будут неприятности, если вы загримируетесь под темнокожего на Хэллоуин, будучи белым, или под белого — будучи черным. Когда я была ребенком, это считалось нормальным на то время, пока вы носите костюм персонажа", — сказала она.

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Позже она извинилась за это высказывание. В следующий раз в эфире телеканала вышел августовский выпуск ее программы, а представитель NBC сообщил, что она будет "идти до конца недели".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне назвали самых ''крутых'' пропагандистов Путина.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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