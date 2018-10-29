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Увидел и испугался: в Москве студент из США пытался наложить на себя руки

1.1тЧитать материал на украинском

В Москве подросток после возвращения из США пытался совершить самоубийство.

Как сообщает Telegram-канал Mash, родители пригласили студента американского частного колледжа Владислава на каникулы в российскую столицу.

"Первый, кто не заметил, как похорошела Москва при Собянине (мэр Москвы. - Ред). Он как примерный сын прилетел, но уже через пару часов его одолела экзистенциальная тоска. Парень испугался, что его не выпустят обратно в США, заставят работать менеджером в "Евросети" и отключат горячую воду. У него начались панические атаки", – сказано в сообщении.

Отмечается, что взволнованные родители сразу повели подростка к психиатру, но вид отечественной поликлиники только ухудшил его состояние.

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"От отчаяния он пытался повеситься на детской площадке. К счастью, его успели спасти. Сейчас парень в больнице, считает дни до конца своих каникул в Москве. Это еще Владик не видел Брянск", – написано в сообщении.

Увидел и испугался: в Москве студент из США пытался наложить на себя руки

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября в Москве покончил жизнь самоубийством журналист российского пропагандистского телеканала НТВ Никита Развозжаев. В сети назвали его самоубийство "блестящей операцией Минобороны РФ".

Место
РоссияМосква
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Дейман Алон
Дейман Алон
МацКВА - это название происходит от болота на котором КВАкали лягушки, по сути это слово обозначает треп жаб, в котором они жалуются на свою жизнь и что им из болота не вырваться никогда, так и этот парень прилетел из США и увидел, в какую он ЖОПУ угодил, тут конечно захочется умереть, ведь в пидарашенской столице все по-пидарастически устроено!
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