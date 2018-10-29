Увидел и испугался: в Москве студент из США пытался наложить на себя руки

В Москве подросток после возвращения из США пытался совершить самоубийство.

Как сообщает Telegram-канал Mash, родители пригласили студента американского частного колледжа Владислава на каникулы в российскую столицу.

"Первый, кто не заметил, как похорошела Москва при Собянине (мэр Москвы. - Ред). Он как примерный сын прилетел, но уже через пару часов его одолела экзистенциальная тоска. Парень испугался, что его не выпустят обратно в США, заставят работать менеджером в "Евросети" и отключат горячую воду. У него начались панические атаки", – сказано в сообщении.

Отмечается, что взволнованные родители сразу повели подростка к психиатру, но вид отечественной поликлиники только ухудшил его состояние.

"От отчаяния он пытался повеситься на детской площадке. К счастью, его успели спасти. Сейчас парень в больнице, считает дни до конца своих каникул в Москве. Это еще Владик не видел Брянск", – написано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября в Москве покончил жизнь самоубийством журналист российского пропагандистского телеканала НТВ Никита Развозжаев. В сети назвали его самоубийство "блестящей операцией Минобороны РФ".