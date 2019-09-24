Увел сотни миллионов: россиянин провернул масштабную хакерскую атаку в США

Гражданин России Андрей Тюрин признался в совершении хакерских кибератак на территории США.

Как сообщает Bloomberg , экстрадированный в 2018 году в Штаты из Грузии, признал в американском суде свою вину по предъявленным ему обвинениям в киберпреступлениях.

"Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак с 2012 по 2015 год", – передает агентство.

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Россиянин был обвинен во взломе компьютерных систем и краже информации о 80 миллионах клиентов различных финансовых компаний из США. Среди пострадавших фирм оказались JPMorgan Chase, Dow Jones и еще 10 крупных организаций, которые специализируются на брокерстве и финансах. По версии следствия, злоумышленники за все время украли сотни миллионов долларов.

В судебных документах указывается, что вину Тюрин признал еще месяц назад. Его переговоры с правительством продолжаются с весны этого года.

По данным Секретной службы США, Тюрину инкриминируются взломы компьютерных систем финансовых структур, брокерских контор и СМИ, специализирующихся на публикации экономической информации. Ему предъявлены обвинения по шести пунктам. По совокупности Тюрину может грозить до 92 лет тюремного заключения, в том числе по 30 лет за преступный сговор с целью совершения компьютерных взломов и банковское мошенничество.

Атака хакеров

По данным агентства, благодаря сделке с обвинением прокуроры будут требовать для Тюрина 15-20 лет тюрьмы, однако отмечается, что окончательное решение будет принимать судья.

Напомним, что 36-летнего Тюрина задержали в Грузии в 2018 году по запросу США, после чего его выдали американским властям. Тогда Секретная служба США утверждала, что россиянин несет ответственность за "крупнейшую в истории кражу клиентских данных финансового учреждения США".

Как сообщал OBOZREVATEL, хакеры, имеющие связи с правительством России, под видом сотрудников Государственного департамента США рассылали письма с вирусами в другие американские государственные органы, аналитические центры и предприятия.

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