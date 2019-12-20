"Уважаю Россию, но будет хуже!" Белорусы неожиданно выступили против союзного государства

Жители Беларуси не поддерживают создание союзного государства с Россией.

Своим мнением они поделились в опросе по поводу интеграции. Об этом говорится в сюжете российского "РБК" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, только одна с опрошенных поддержала идею объединения со страной-соседкой: "Приветствую. Я Россию люблю!" – призналась женщина. Но большинство высказались категорически против.

Белорусы против создания союзного государства soyuz.by

"Вот так со всеми – единое государство с едиными деньгами, с единым всем? Навряд ли… Я бы так, наверное, не хотел", "Как патриот Беларуси, считаю, что нам, в первою очередь, нужно выстраивать торгово-экономические отношения, просто партнерские. Без интеграции, которая могла бы негативно повлиять на наш суверенитет…", "Уважаю Россию, но как-то на интеграцию с опаской смотрю. Считаю, что будет хуже!" – признались люди.

Некоторые подтвердили, что Беларусь действительно сильно зависит от России в определенных экономических вопросах. Причем с ней нужно сохранять дружеские, соседские отношения. Но даже при этом люди не хотят с ней никакого объединения.

"Сомневаюсь, что вся эта тема будет иметь какой-то положительный эффект для нас. Видимо, мы в долгах и за них когда-то нужно будет рассчитываться. Но не думаю, потому что это решение", "Бизнес просто поглотит всех наших бизнесменов. Потому это более сильная страна и с ними будет сложнее соперничать!", "Никакой интеграции! Текущий расклад и так предусматривает достаточно близкие отношения. И даже хотелось бы, чтобы Беларусь взяла курс на диверсификацию. И нам, и России пора бы перейти на европейские цены и учится с ними жить!" – прокомментировали белорусы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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