С.Собянин: ...когда Севастополь не был в составе России...
В.Путин: ...Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения и даже при передаче – незаконной передаче – Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, потому что решение было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиумом Верховного Совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР. Но даже при этом незаконном, по сути, процессе про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России.
С.Собянин: Мы ощущали это.
http://kremlin.ru/events/president/news/58872
Эти два утверждения В.Путина – про Крым и Севастополь – не соответствуют действительности.
1. "Незаконная передача Крыма"
Статья 16 Конституции РСФСР 1937 г. и статья 15 Конституции УССР 1937, действовавшие в 1954 г., устанавливали, что территории союзных республик не могут быть изменены без их согласия. Описание правомочий, какими обладает союзная республика в части определения ее границ, содержится в статье 19 Конституции РСФСР и статье 19 Конституции УССР. В статье 16 конституции РСФСР (аналогичное содержание статьи 15 конституции УССР) ведению союзной республики в лице ее высших органов власти и органов государственного управления относились:
в) представление на утверждение Верховного Совета СССР образования новых краев и областей, а также новых автономных республик и областей в составе РСФСР;
г) утверждение границ и районного деления автономных советских социалистических республик и автономных областей;
д) установление границ и районного деления краев и областей...
Таким образом, в ведении самой союзной республики находились вопросы изменения границ автономных республик, автономных областей, границ и районного деления краев и областей внутри союзной республики.
Что же касается полномочий по изменению границ между союзными республиками, то они, согласно Конституции СССР 1936 г. (в редакции от 8 августа 1953 г.), относились к ведению Союза ССР:
Статья 14. Ведению Союза Советских Социалистических Республик в лице его высших органов государственной власти и органов государственного управления подлежат:
д) утверждение изменений границ между союзными республиками;
Следовательно, полномочия по принятию решений об изменении границ между союзными республиками принадлежали Президиуму Верховного Совета СССР и Верховному Совету СССР.
Именно эти органы и приняли требовавшиеся согласно действовавшему тогда законодательству решения о передаче Крымской области из РСФСР в УССР.
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
от 19 февраля 1954 года
О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР
Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР, Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик постановляет:
Утвердить совместное представление Президиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета УССР о передаче Крымской области из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССРК.Е. ВОРОШИЛОВ
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССРН.М. ПЕГОВ
Москва, Кремль.
19 февраля 1954 года
https://ru.wikisource.org/wiki/ Указ_Президиума_ВС_СССР_от_19.02.1954_о_передаче_Крымской_области_из_состава_РСФСР_в_состав_УССР
СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ЗАКОН
О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет:
1. Утвердить Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года о передаче Крымской области из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики.
2. Внести соответствующие изменения в статьи 22 и 23 Конституции СССР.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
К.ВОРОШИЛОВ
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
Н.ПЕГОВ
Москва, Кремль
26 апреля 1954 года
https://ru.wikisource.org/wiki/ Закон_СССР_от_26.04.1954_О_передаче_Крымской_области_из_состава_РСФСР_в_состав_Украинской_ССР
Это тот самый Закон Верховного Совета СССР, о якобы отсутствии которого заявил Путин.
Аналогичная процедура (принятие законов Верховным Советом СССР или же принятие указов Президиумом Верховного Совета СССР при наличии представлений со стороны Президиумов Верховных Советов союзных республик и при отсутствии предварительных решений Верховных Советов союзных республик) применялась и при других изменениях границ между союзными республиками:
Закон СССР от 31 марта 1940 г. "О преобразовании Карельской Автономной Советской Социалистической Республики в Союзную Карело-Финскую Советскую Социалистическую Республику".
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 октября 1943 года "О ликвидации Карачаевской автономной области и об административом устройстве ее территории".
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1956 года "О частичном изменении границы между Казахской ССР и РСФСР".
Закон Верховного Совета СССР от 16 июля 1956 г. "О преобразовании Карело-Финской ССР в Карельскую АССР и включении Карельской АССР в состав РСФСР".
Таким образом, первое утверждение В.Путина о якобы "незаконной передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР" не соответствует действительности, передача Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году была произведена в точном соответствии с действовавшим в то время законодательством СССР.
2. "Забытый Севастополь в составе России"
Что касается города Севастополь, то использованный В.Путиным по отношению к нему термин "город центрального подчинения" в советской административной практике не использовался.
Использовался другой термин – "город республиканского подчинения".
В период с 1955 г. по 1991 г. в списке городов республиканского (РСФСР) подчинения было только два таких города – Москва и Ленинград. Города Севастополь в этом списке не было. В эти годы Севастополь находился в списке городов республиканского подчинения в составе Украины.
См.: РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 января 1981 года (сс. 5 и 510),
а также:
Территориальное деление РСФСР с 1961 по 1991 год
Города республиканского подчинения
Москва
Ленинград
и
Административное деление УССР на 1 апреля 1963 года
список городов республиканского подчинения:
Киев
Севастополь
Согласно справочнику СССР. Административно-территориальное деление союзных республик на 1 января 1980 г., изданному Президиумом Верховного Совета СССР, Севастополь находился именно там, куда его и передали в 1954 г., – в составе Украинской ССР, в которой он (нарядy с Киевом) получил статус города республиканского (Украинской ССР) подчинения:
О нахождении Севастополя в составе Украины свидетельствуют и данные Всесоюзных переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989 годов. В списке городов РСФСР Севастополя нет, зато он есть в списке городов Украинской ССР:
- Численность городского населения РСФСР, ее территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу;
- Численность городского населения союзных республик (кроме РСФСР), их территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу Украинская ССР
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/ussr59_reg2.php
По данным Всероссийских переписей населения 2002 г. и 2010 г., проведенных уже в то время, когда непосредственно сам В.Путин был президентом и премьер-министром России, в составе Российской Федерации г.Севастополя не было:
- Численность населения городских населенных пунктов Российской Федерации
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus10_reg2.php
Зато он легко находится в составе Украины:
- Численность и состав населения Украины по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года
http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/urban-rural/
Таким образом, и второе утверждение В.Путина "про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России" не соответствует действительности. Севастополь не был забыт,в 1954 г. он был передан в состав Украинской ССР, в которой он получил статус города республиканского (УССР) подчинения.
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