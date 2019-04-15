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"Утерян навсегда": появилось видео обрушения шпиля и крыши Собора Парижской Богоматери

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Знаменитый Собор Парижской Богоматери во Франции, вероятнее всего, навсегда утерян для человечества из-за пожара, который накрыл здание 15 апреля.

К печальному выводу пришли французкие СМИ, которые прибыли на место ЧП. Шпиль и крыша Нотр-Дам-де-Пари полностью обрушились. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"От Собора уже почти ничего не осталось, огонь уничтожил практически всё", – поделились очевидцы пожара.

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Нотр-Дам-де-Пари

Нотр-Дам-де-Пари

twitter.com/CathedraleNotre

Представитель Собора Андре Фино заявил, что из-за пожара от знаменитого здания "ничего не останется", передает Le Figaro.

Отмечается, что пожарные, прибывшие на место ЧП, попытались потушить огонь, однако высота лестниц не позволила это сделать.

Пожар охватил левую башню знаменитой памятки.

"Утерян навсегда": появилось видео обрушения шпиля и крыши Собора Парижской Богоматери

twitter.com/RaphaelleBacque

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля произошел мощный взрыв в шестиэтажном доме в Париже.

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Место
ФранцияПариж
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