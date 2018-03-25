"Усыгейт": в России "побрили" Лукашенко и Гитлера

В России из-за претендента на пост президента от КПРФ Павла Грудинина началась настоящая "усыгейт".

В сети показали, как бы выглядели другие известные люди, если бы им сбрили усы. В частности, в Telegam-канале RT появился соответствующий коллаж.

"Пока разворачивается "усыгейт", посмотрите, какие фото могли бы опубликовать в официальных Instagram-аккаунтах других известных людей (если бы эти аккаунты у них были), окажись они на месте Грудинина", - говорится в сообщении.

Среди "жертв" - певец Игорь Николаев, президент Беларуси Александр Лукашенко и даже фюрер Адольф Гитлер.

Как сообщал "Обозреватель", Грудинин проиграл пари популярному блогеру и журналисту Юрию Дудю. Он поспорил, что если не наберет на президентских выборах 15% голосов, то сбреет усы. Такое заявление прозвучало в интервью блогеру в начале февраля.