Устроили переворот на Украине! Российская журналистка рассказала, как Путин напугал таксиста

В России на фоне президентских выборов продолжается антиамериканская истерия и зомбирование граждан.

О подобном случае на своей странице в Facebook написала российский журналист Елена Рыковцева.

"Ночью еду в такси с водителем, у которого удивительное имя - Насимжон. Я смотрю по своему телефону эфир Соловьева. Студия выражает самые теплые, самые преданные чувства победителю этой гонки. Вместе со мной всю эту красоту молча слушает мой Насимжон. В какой-то момент под напором чувств выступающих он высказывает свои", - написала она.

"Я сегодня так испугался! Я забил в Яндекс: сколько получил Путин по Москве? А там написано: у него 11 процентов, а у Грудинина 73! Я испугался! Потому что такая обстановка в мире что куда без Путина, смотрите, что вокруг нас делается, та же Англия, Америка, кто с ними может еще справиться!" - беспокоится водитель.

На вопрос Рыковцевой, зачем справляться с Америкой у таксиста уже был готов ответ.

"Они мечтают нас разорвать. Они всех убивают. Они всех захватывают и убивают. Ирак, Афганистан. Они устроили переворот на Украине!" - выдал Насимжон.

При этом в своих убеждениях он ссылается на рассказы пассажиров.

"Мне пассажиры рассказывают! И еще американцы всех считают глупыми! Мой друг армянин. Он уже 20 лет живет в Америке. Он говорит, что там в учебниках написано, что американцы умные, а все остальные глупые. А Путин - он сделал так, что нас все боятся!" - подчеркнул таксист.

В итоге, по мнению насимжона, все для россиян закончилось хэппи-эндом.

"Да! Я поверил! И поэтому я испугался. Но потом я включил радио Бизнес FM. И оказалось, что все наоборот. Что это у Путина 73, а у Грудинина 11. И теперь у нас все будет хорошо. Путинские друзья уже наворовались. А пришли бы новые - и все сначала", - закончила его рассказ журналист.

Как сообщал "Обозреватель", по итогам подсчета 99,65% протоколов участковых избирательных комиссий за Путина проголосовали 76,66% избирателей (почти 56 миллионов голосов).