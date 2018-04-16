"Устроили лубочное шоу в честь Крыма": нашлась последняя статья, погибшего в России журналиста

Последняя статья погибшего в России журналиста Максима Бородина, который первым написал о смерти "вагнеровцев", была о грубых нарушениях во время президентских выборов в РФ.

Статья была опубликована в марте 2018 года на сайте издания "Новый день" в Екатеринбурге, где работал "Липовые данные из паспортных столов и выезд для голосования к покойникам. Избирательные штабы подводят итоги", — гласит заглавие на сайте.

"В региональном штабе Владимира Путина предпочли не делать каких-либо заявлений о итогах голосования, а устроить лубочное шоу в честь четвертой годовщины присоединения Крыма.

Женщины и мужчины в народных костюмах пели патриотические песни, приведенная молодежь устало махала флагами и плакатами с надписями "Этим летом поедем в Крым", а губернатор Евгений Кувайшев, выступив перед народными массами, заряжал кричалки о вечном братстве уральцев с народом Крыма", — писал погибший журналист.

Судя по постам на странице Бородина в Facebook, в последнее время он интересовался темой харасмента в России и темой коррупции в одном из вузов Екатеринбурга.

Как написали на странице издания "Новый день", похороны журналиста состоятся в среду, 18 апреля.

Как сообщал "Обозреватель", 13 апреля Бородин выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Он получил тяжелые травмы и впал в кому. Мужчина был доставлен в городскую больницу. 15 апреля стало известно о его смерти.