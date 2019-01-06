Главный сегодня вопрос – устоит ли белорусская независимость? Хоть ставки делай – столько мнений. А есть ли независимость?
Независимость Беларуси сегодня – это миф.
Экономическую зависимость от России лучше всего характеризуют омары, выведенные на белорусских картофельных полях, и потребление Беларусью углеводородов, сильно превышающее любые возможные потребности государства и его граждан.
Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина
Отсутствие конкурентоспособной экономики даже не позволяет вырастить по приемлемым ценам любимый продукт диктатора – бульбы. Истерики хитроватого колхозника мало похожи на внешнюю политику независимого государства, скорее, на малоубедительный шантаж хозяев. В Беларуси нет российских военных баз – вся территория государства военный полигон.
Одно название белорусских спецслужб ясно говорит, кто рулит ими из Москвы – КГБ.
Беларусь будет свободна, когда избавится от Лукашенко. Ну, хотя бы — для начала. Белорусская оппозиция надеется на чудо. Еще одно чудо обретения независимости. И в России есть чудаки, рассчитывающие на возвращение демократии в результате конфликта Золотова и Чемезова.
А Лукашенко просто пытается сохранить свою безграничную всласть. Пока не над всем миром, как его спонсор, а над бедной Беларусью. Пока.
Не для себя ведь старается — для внебрачного наследного принца Коли.
Отцовский инстинкт.
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