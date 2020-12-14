Установлены возможные отравители Навального из ФСБ: имена и фото

В течении трех лет восемь сотрудников секретного подразделения ФСБ РФ следили за российским оппозиционером Алексеем Навальным, а его отравление было уже второй попыткой покушения.

Результаты большого расследования Bellingcat, Der Spiegel и CNN опубликовал на своем сайте Навальный. Также он выложил соответствующее видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Расследователи проанализировали данные телефонных переговоров и перемещений по стране. Во время поездки по Сибири, накануне отравления, Навального сопровождали трое сотрудников спецслужбы. Незадолго до этого они общались со специалистами по фосфорорганическим токсинам, к которым относится и "Новичок".

Всего же, по данным расследователей, за Навальным регулярно следили восемь сотрудников ФСБ.

Их имена названы в расследовании.

Алексей Александров (оперативный псевдоним – "Алексей Фролов"). Выпускник Московского медицинского института. Он назван ключевым членом группы слежения за оппозиционером. Начал работать в ФСБ в 2013 году. Александров находился в Томске в день отравления. Но прилетел туда он под вымышленным именем и пользовался разными телефонами.

Иван Осипов (имя прикрытия Иван Спиридонов). По образованию также медик. Предположительно начал работать в ФСБ с 2012 года.

Владимир Паняев – сотрудник Института криминалистики ФСБ. До этого служил в пограничных войсках. По информации журналистов, он живет в одном доме с Навальным. Правда, после отравления политика адрес регистрации Паняева изменили на "Лубянка, 1", где находится главное здание ФСБ.

Также в расследовании упоминается старший сотрудник ФСБ Олег Таякин. В его задачи входила координация деятельности других агентов спецслужбы.

Кроме того названо имя Константина Кудрявцева. Он служил в воинской части в Шиханах, которую связывают с созданием советского химического оружия.

Руководителем всей группы расследователи назвали полковника Станислава Макшакова. Он работал над разработкой химического оружия в Институте органического синтеза.

Еще двумя сотрудниками, которые участвовали в слежке за Навальным, были Алексей Кривощеков и Михаил Швец ("Степанов").

По мнению авторов расследования, первую попытку отравления российского оппозиционера сотрудники ФСБ предприняли в июля 2020 года в Калининграде. Тогда пострадала жена Навального Юлия.

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