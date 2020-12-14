Установлены возможные отравители Навального из ФСБ: имена и фото
В течении трех лет восемь сотрудников секретного подразделения ФСБ РФ следили за российским оппозиционером Алексеем Навальным, а его отравление было уже второй попыткой покушения.
Результаты большого расследования Bellingcat, Der Spiegel и CNN опубликовал на своем сайте Навальный. Также он выложил соответствующее видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Расследователи проанализировали данные телефонных переговоров и перемещений по стране. Во время поездки по Сибири, накануне отравления, Навального сопровождали трое сотрудников спецслужбы. Незадолго до этого они общались со специалистами по фосфорорганическим токсинам, к которым относится и "Новичок".
Всего же, по данным расследователей, за Навальным регулярно следили восемь сотрудников ФСБ.
Их имена названы в расследовании.
Алексей Александров (оперативный псевдоним – "Алексей Фролов"). Выпускник Московского медицинского института. Он назван ключевым членом группы слежения за оппозиционером. Начал работать в ФСБ в 2013 году. Александров находился в Томске в день отравления. Но прилетел туда он под вымышленным именем и пользовался разными телефонами.
Иван Осипов (имя прикрытия Иван Спиридонов). По образованию также медик. Предположительно начал работать в ФСБ с 2012 года.
Владимир Паняев – сотрудник Института криминалистики ФСБ. До этого служил в пограничных войсках. По информации журналистов, он живет в одном доме с Навальным. Правда, после отравления политика адрес регистрации Паняева изменили на "Лубянка, 1", где находится главное здание ФСБ.
Также в расследовании упоминается старший сотрудник ФСБ Олег Таякин. В его задачи входила координация деятельности других агентов спецслужбы.
Кроме того названо имя Константина Кудрявцева. Он служил в воинской части в Шиханах, которую связывают с созданием советского химического оружия.
Руководителем всей группы расследователи назвали полковника Станислава Макшакова. Он работал над разработкой химического оружия в Институте органического синтеза.
Еще двумя сотрудниками, которые участвовали в слежке за Навальным, были Алексей Кривощеков и Михаил Швец ("Степанов").
По мнению авторов расследования, первую попытку отравления российского оппозиционера сотрудники ФСБ предприняли в июля 2020 года в Калининграде. Тогда пострадала жена Навального Юлия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Омске 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел оппозиционный политик Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за отравления. Он впал в кому и находился в реанимации.
В сети публиковали видео из аэропорта и самолета с Навальным. Перед инцидентом за россиянином была установлена слежка.
Мужчину отправили на лечение в Германию, хотя сперва отпускать его не хотели. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.
Зарубежные эксперты нашли следы вещества из группы "Новичок" не только на бутылке с водой политика, но и на других его вещах.
Навальный заявил, что уверен: его отравление было организовано с подачиВладимира Путина.
Представители президента неоднократно отрицали и сам факт отравления, и причастность власти к инциденту. Так, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал обвинения "пустым шумом".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выдал версию о том, что оппозиционера якобы могли отравить по пути в Германию или уже там.
14 октября послы Европейского Союза одобрили санкции против россиян, причастных к отравлению Навального. 15 октября ЕС ввел в действие санкции против шести россиян.
Германия и Франция стали инициаторами пакета санкций против России. Великобритания и Нидерланды полностью поддержали их требования.