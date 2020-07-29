Установлено вероятное происхождение коронавируса: мог циркулировать уже 70 лет

Американские ученые проследили путь развития коронавируса и выяснили, что он никем не замеченный десятилетиями мог переноситься летучими мышами.

К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Государственного университета Пенсильвании. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology. Они подчеркнули: подковоносые летучие мыши десятилетиями незаметно переносили вирус SARS-CoV-2 и, вероятно, стали источником заражения человека, спровоцировав текущую пандемию.

Полученные учеными результаты показывают, насколько "трудно будет выявить вирусы, которые могут вызвать крупные вспышки среди людей, до их появления", говорится в исследовании. "Это подчеркивает необходимость создания глобальной сети систем эпиднадзора за болезнями человека в режиме реального времени", – отмечают ученые.

Вместе с тем, ученые во главе с государственным университетом Пенсильвании сравнили вызывающий COVID патоген с его ближайшими родственниками, найденными у летучих мышей. Исследователи предупредили, что вирус существует от 40 до 70 лет, и поэтому летучие мыши вполне могут содержать другие коронавирусы, которые могут заразить человека.

Вокруг происхождения вируса было много споров, поскольку охватившая мир пандемия продолжает тормозить экономику, а число погибших от инфекции перевалило за 654 000, пишет Bloomberg. Всемирная организация здравоохранения даже отправила экспертов в Китай после того, как высокопоставленные американские чиновники поддержали версию о том, что вирус был создан в китайской лаборатории.

Отслеживание происхождения вируса имеет решающее значение на ранней стадии вспышки заболевания, подчеркивает агентство. Оно позволяет специалистам отделить заразившихся людей от животного-переносчика, чтобы предотвратить рост нагрузки на сферу здравоохранения. Исследователи отмечают, что другие переносимые летучими мышами вирусы также могут быть потенциально заразными для людей.

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