Установлено вероятное происхождение коронавируса: мог циркулировать уже 70 лет
Он мог передаться человеку от летучих мышей.
Американские ученые проследили путь развития коронавируса и выяснили, что он никем не замеченный десятилетиями мог переноситься летучими мышами.
К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Государственного университета Пенсильвании. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology. Они подчеркнули: подковоносые летучие мыши десятилетиями незаметно переносили вирус SARS-CoV-2 и, вероятно, стали источником заражения человека, спровоцировав текущую пандемию.
Полученные учеными результаты показывают, насколько "трудно будет выявить вирусы, которые могут вызвать крупные вспышки среди людей, до их появления", говорится в исследовании. "Это подчеркивает необходимость создания глобальной сети систем эпиднадзора за болезнями человека в режиме реального времени", – отмечают ученые.
Вместе с тем, ученые во главе с государственным университетом Пенсильвании сравнили вызывающий COVID патоген с его ближайшими родственниками, найденными у летучих мышей. Исследователи предупредили, что вирус существует от 40 до 70 лет, и поэтому летучие мыши вполне могут содержать другие коронавирусы, которые могут заразить человека.
Вокруг происхождения вируса было много споров, поскольку охватившая мир пандемия продолжает тормозить экономику, а число погибших от инфекции перевалило за 654 000, пишет Bloomberg. Всемирная организация здравоохранения даже отправила экспертов в Китай после того, как высокопоставленные американские чиновники поддержали версию о том, что вирус был создан в китайской лаборатории.
Отслеживание происхождения вируса имеет решающее значение на ранней стадии вспышки заболевания, подчеркивает агентство. Оно позволяет специалистам отделить заразившихся людей от животного-переносчика, чтобы предотвратить рост нагрузки на сферу здравоохранения. Исследователи отмечают, что другие переносимые летучими мышами вирусы также могут быть потенциально заразными для людей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Призыв Австралии провести независимое расследование с целью установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2 поддержали 122 страны.
Ранее ученые заявили, что источником коронавируса вряд ли является рынок диких животных в китайском Ухане. В результате исследований биологов стало известно, что инфекция могла попасть туда от зараженного ранее человека, а не от летучих мышей.
При этом команда исследователей из Австралии представила доказательства того, что коронавирус "уникально приспособлен для заражения людей". По их мнению, это дает основания предполагать, что COVID-19 мог быть создан искусственным путем.
В Институте вирусологии Уханя заявили, что у них есть три живых штамма коронавируса от летучей мыши, но ни один из них не соответствует COVID-19. Таким образом там опровергли заявления президента США Дональда Трампа о том, что болезнь "намеренно просочилась" из их лаборатории.
Власти Китая поддержали идею международного научного расследования, призванного прояснить вопрос о происхождении COVID-19, однако поставили свое условие.
После Всемирная организация здравоохранения заявила, что отправит в Китай группу экспертов для поиска источника коронавируса SARS-CoV-2.