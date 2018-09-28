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Установлена личность третьего ''отравителя'' Скрипалей

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Британские спецслужбы и отдел полиции по борьбе с терроризмом выяснили личность третьего подозреваемого в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Это - агент российской военной разведки. Его имя не раскрывается, уточняет The Telegraph.

Предположительно, он помог спланировать атаку перед тем, как нервно-паралитическое вещество "Новичок" было завезено на территорию страны.

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Отмечается, что третий "отравитель" мог передавать информацию о бывшем сотруднике ГРУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергея Скрипаля и его дочь отравили в Британии 4 мартанервно-паралитическим веществом "Новичок". Официальный Лондон заявил, что за этим стоит Москва. Несмотря на то, что Скрипалей удалось спасти, инцидент спровоцировал международный скандал - многие страны мира начали высылку российских дипломатов.

Полиция Великобритании восстановила последовательность событий в день отравления. В преступлении подозревают россиян Руслана Боширова (Анатолия Чепигу) и Александра Петрова, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали недалеко от дома Скрипалей в день покушения.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Сергей Скрипаль
Место
Великобритания
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Kozeyko Irina
Kozeyko Irina
Кто может ответить..зачем,через столько лет кому-то понадобился Скрипаль?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Kozeyko Irina, сука кацапская, ты Свои вонючие вопросы своим руководителям задавай! В фсб тебе ответят! Нахуй, шалава.
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