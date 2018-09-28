Установлена личность третьего ''отравителя'' Скрипалей

Британские спецслужбы и отдел полиции по борьбе с терроризмом выяснили личность третьего подозреваемого в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Это - агент российской военной разведки. Его имя не раскрывается, уточняет The Telegraph.

Предположительно, он помог спланировать атаку перед тем, как нервно-паралитическое вещество "Новичок" было завезено на территорию страны.

Отмечается, что третий "отравитель" мог передавать информацию о бывшем сотруднике ГРУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергея Скрипаля и его дочь отравили в Британии 4 мартанервно-паралитическим веществом "Новичок". Официальный Лондон заявил, что за этим стоит Москва. Несмотря на то, что Скрипалей удалось спасти, инцидент спровоцировал международный скандал - многие страны мира начали высылку российских дипломатов.

Полиция Великобритании восстановила последовательность событий в день отравления. В преступлении подозревают россиян Руслана Боширова (Анатолия Чепигу) и Александра Петрова, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали недалеко от дома Скрипалей в день покушения.