Установлен рекорд по новым больным COVID-19 в мире за все время пандемии

Карина Бондаренко Мир 06:58, 8.10.2020

За минувшие сутки, 7 октября, в мире зарегистрировали 343 517 зараженных коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии.

Больше всего новых больных выявили в Индии – 78 тыс., в США – 48 тыс., а также в Бразилии – 31 тыс. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

Всего коронавирусом заражен уже 36 381 791 человек. Скончались 1 060 002 пациентов (+5 909 за сутки). Выздоровели 27 402 859 больных.

Продолжают бороться с болезнью почти 8 млн, из них более 67 тыс. находятся в критическом состоянии.

Коронавирус в мире.
Worldometers

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Всемирной организации здравоохранения рассказали, где выше всего риск заразиться коронавирусом.

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