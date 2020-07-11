Установлен антирекорд по числу новых зараженных COVID-9 за сутки: статистика на 11 июля. Постоянно обновляется

Состоянием на субботу, 11 июля, от коронавируса (COVID-19) в Украине и мире скончались более 562 тысяч пациентов. Всего в мире заразилось свыше 12,6 миллионов человек. За предыдущие сутки было выявлено почти 237 тысяч новых инфицированных, что стало новым антирекордом по суточному приросту. Предыдущий рекорд был установлен за день до этого – 223 тысячи.

За минувшие сутки рекордсменом по числу новых инфицированных стали США – 72 тысячи, далее идут Бразилия – 45 тысяч и Индия – 28 тысяч.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 52 043 человека. Умерли 1 345 пациентов, выздоровели – 24 800.

Странами-лидерами по количеству летальных случаев остаются США (137 тысяч), Бразилия (71 тысяча) и Великобритания (45 тысяч).

Ученые выяснили, что вирус SARS-CoV-2 произошел из-за слияния нескольких видов коронавируса.

Украина стала лидером по количеству больных COVID-19 в Европе.

Главное за 11 июля:

03:45 – Во всем мире коронавирусом уже заразились более 12,6 млн человек. Из них выздоровели 7,3 млн пациентов и более 560 тыс.

02:59 – Американские ученые выяснили, что COVID-19 можно определять по голосу.

01:41 – В Бразилии количество подтвержденных случаев COVID-19 превысило 1,8 млн человек. Из них почти 1,2 млн пациентов выздоровели и более 70 тысяч скончались.

00:02 – В Москве от коронавируса скончались еще 29 пациентов. Общее количество жертв COVID-19 в городе достигло 4 116, сообщает оперативный штаб.