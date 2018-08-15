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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Установка обвинять во всем украинцев

9.3т

70 лет назад коммунисты Чехословакии обвиняли во всех смертных грехах евреев и выискивали носителей "чужой крови" в собственных рядах. Сегодня побеждает установка обвинять во всем украинцев, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Лидер чешских коммунистов Войтех Филип обвинил в подавлении "Пражской весны" Украину и украинцев. По словам Филипа, и в политбюро ЦК КССС было был "один чистокровный русский", и военнослужащие округов, введённых на территорию Чехословакии, были в большинстве своём украинцами.

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Не нужно быть дипломированным историком, чтобы спорить с этим бредом. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев действительно был выходцем из Украины. Но украинцем он себя не считал, а самое главное - решение о вводе войск в Чехословакию он не принимал единолично. Это решение принималось на заседании политбюро, в котором тогда было 11 членов. Украинцев среди них было всего двое - Николай Подгорный и Петр Шелест, один член политбюро был белорусом, один - латышом. Остальные были русскими, не знаю уж насколько "чистокровными", лидеру чешских коммунистов стоило бы обратиться с этим вопросом к немецким нацистам с их циркулями.

Что касается солдат, то хорошо известно, что в СССР выходцев из одних республик, как правило, отправляли служить в другие. А ЧССР граничила именно с Советской Украиной. Так что большинства украинцев в приграничных округах не могло быть по определению.

Дело, впрочем, не в этом, дело в самом подходе. 70 лет назад коммунисты Чехословакии обвиняли во всех смертных грехах евреев и выискивали носителей "чуждой крови" в собственных рядах - потому что такой была линия Кремля. Сегодня торжествует установка обвинять во всем украинцев - и политбюро ЦК КПСС в одночасье становится украинским. Ничего не изменилось. И ничего в высказываниях лидера чешских коммунистов не может удивить.

Удивляет только то, что такие безумные высказывания звучат в стране, 50 лет назад пережившей советскую оккупацию. И что в этой стране партия бывших коллаборационистов не просто имеет фракцию в парламенте, но является необходимым фактором для существования правительства миллионера-популиста Андрея Бабиша. Так что обвинения Филипа - не просто глупость, а синдром серьёзной общественной болезни.

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Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Место
Чехия
Источник
Источник:espreso.tv
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Минько Вячеслав
Минько Вячеслав
Этому чешскому коммуняке следовало напомнить ,что 100 лет назад Украину оккупировала именно росийско- коммунистическое отребье которое и верховодило в той империи и которое проср---ло ту совковую империю
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Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
Минько Вячеслав, Вы вот пишете оккупация, оккупанты и тд, при том что за счет СССР вы стали в свое время мощной индустриальной страной. Вы научитесь сами что-нибудь делать, сами развиваться, США вам ставит власть, вместе с ЕС выделяют деньги, вы всем твердите что мы ваши друзья и помогите нам разивиться ( и дайте что-нибудь). А что можете дать миру вы? Вам понятно что от друзей надо,но что вы можете дать друзьям? При этом у вас хватает наглости требовать скидку на газ. Весь мир вам должен,а вы-нет.
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Русский Солдат
Русский Солдат
В Европе новый тренд - "Пни хохла"?
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Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
ЕС и Чехия, в частности, просто устали волочить Украину на своей шее. Ну какой им прок от вас? Неужели вы думаете, что в ЕС верят что Россия не может уже как 4 года захватить Донбасс? Множество делегаций,побывавших на полуострове также воочую увидели реальность, отличающуюся от местных статей. У всех свои проблемы, никому не нужны ваши.
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