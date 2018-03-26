"Успокойте их!" Россия пожаловалась США из-за отравления Скрипаля

Россия обратилась к США с просьбой повлиять на Великобританию по делу об отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Как сказано в сообщении посольства России в США на Facebook, Лондону стоит воздержаться от обвинений в адрес Москвы, пока нет выводов международной экспертной комиссии по этому делу.

"Еще до завершения анализов, которые должна сделать профильная международная организация – ОЗХО, вся вина возложена на нас. И этот абсурд мало кого здесь настораживает. Более того, Москву предлагают наказать. Сейчас важно спокойно, профессионально разобраться в трагедии, выработать совместные меры, чтобы подобное больше не повторилось. В нынешней ситуации видим уникальную для вашингтонской администрации – как главного союзника Даунинг-стрит – возможность. В эти дни младшему партнеру как никогда необходимо из-за океана внушение и помощь, основанные на мудрой сдержанности", – сказано в сообщении посольства.

В ведомстве считают, что Белый дом еще может предотвратить негативные последствия этой "фейк-истории" для российско-американских отношений.

Как сообщал "Обозреватель", ранее выяснились новые факты по делу отравления Скрипаля.