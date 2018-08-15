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Ксения Ларина
Ксения Ларина
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Успенский надеялся, что его простят

9.9т

Успенский умер. Он умирал давно , долго, мучительно и достойно.

В январе этого года мы пригласили его в эфир программы Дифирамб. Он был очень плох, капризничал, плакал, но приехал . Маленький, сухой, в огромной кепке на лысой голове, в инвалидном кресле.

Это был один из самых тяжелых эфиров в моей жизни. И я была не в студии - а по скайпу, издалека. Он послушно сидел в наушниках, надетых поверх кепки, мы смеялись, мы плакали, я абсолютно зависела от него, полностью подчинялась его разворотам памяти.

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Поразительно , что он сохранил своё чувство юмора. Что всех простил и надеялся, что и его простят тоже. И как заплакал в конце нашего разговора, заплакал, как ребёнок. И когда кончилась запись, спросил робко - а водочки нет у вас? И водочку принесли. И выпил ее, передернувшись всем телом. Хотел выпить по-гусарски, весело, но не смог уже.

Вы простите его, все, кого он обидел. Он заслужил память . Он талантливый, вызывающе талантливый был человек. Светлая ему память.

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Автор
Ксения ЛаринаКсения Ларина
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Ксении Лариной
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