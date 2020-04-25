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25 апреля • обновлено в 19:37
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Уснул за рулем: в Польше произошло крупное ДТП с украинцами

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В субботу, 25 апреля, в городе Жоры (Польша) водитель автомобиля уснул за рулем и сбил двух украинцев – мужчину и женщину.

Об этом "РБК-Украина" рассказал директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"В Польше 25 апреля в 6:40 по местному времени в городе Жоры случилось дорожно-транспортное происшествие с участием транспортного средства и двух пешеходов – граждан Украины", – сообщил дипломат.

ДТП в Жоры, Польша

ДТП в Жоры, Польша

В результате ДТП украинцев с травмами доставили в больницу.

"Гражданка Украины получила легкие повреждения и была выписана из больницы, зато другой пострадавший украинец находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии без сознания", – добавил Погорельцев.

Сейчас украинские дипломаты разыскивают родственников пострадавших украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Венгрии автобус с украинцами попал в страшное ДТП.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Польша
Тег
ДТП
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