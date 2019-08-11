Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

Услышали Зеленского? США приняли неожиданное решение по Донбассу

3.4т Читать материал на украинском

США намерены провести консультации с представителями Германии и Франции по "нормандскому формату".

Об этом сообщил спецпредставитель Штатов по делам Украины Курт Волкер "Голосу Америки".

По словам Волкера, он находится в тесных контактах с европейскими партнерами. Очередной раунд консультаций должен состояться на следующей неделе.

Новости
"Он договорится с Путиным": Трамп расхвалил Зеленского и подтвердил их встречу

Недавно МИД Франции выступил против призыва президента Украины Владимира Зеленского привлечь к "нормандскому формату" США, заявив, что менять формат переговоров по Донбассу нет необходимости.

Напомним, Зеленский предложил главе РФ Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции из-за срыва перемирия на Донбассе.

В США в свою очередь заявили, что готовы присоединиться к переговорам, однако лишь в том случае, если на это согласятся все страны "нормандского формата".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительство Германии подтвердило готовность активизировать переговоры в "нормандском формате" из-за срыва боевиками перемирия на Донбассе и убийства четырех украинских военных.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Курт Волкер Владимир Зеленский
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
4
Смешно
16
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Jhybkjd Fktdnby
Jhybkjd Fktdnby
Зе попросил США помочь.Думаю,помогут.Не одним же США и Украине отдуваться на Руцком театре действий!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...