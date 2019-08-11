Услышали Зеленского? США приняли неожиданное решение по Донбассу

США намерены провести консультации с представителями Германии и Франции по "нормандскому формату".

Об этом сообщил спецпредставитель Штатов по делам Украины Курт Волкер "Голосу Америки".

По словам Волкера, он находится в тесных контактах с европейскими партнерами. Очередной раунд консультаций должен состояться на следующей неделе.

Недавно МИД Франции выступил против призыва президента Украины Владимира Зеленского привлечь к "нормандскому формату" США, заявив, что менять формат переговоров по Донбассу нет необходимости.

Напомним, Зеленский предложил главе РФ Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции из-за срыва перемирия на Донбассе.

В США в свою очередь заявили, что готовы присоединиться к переговорам, однако лишь в том случае, если на это согласятся все страны "нормандского формата".

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительство Германии подтвердило готовность активизировать переговоры в "нормандском формате" из-за срыва боевиками перемирия на Донбассе и убийства четырех украинских военных.

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