Ну, как я и говорил - баблом и танками можно добиться большего, чем просто танками. Скупай всё подряд: олимпиады, чемпионаты, бои за чемпионские пояса - и в итоге где-то, да сработает. В итоге это станет нормой. В итоге все привыкнут, что к тебе опять уже можно ездить. Поставь человека в такую ситуацию, когда он должен оказаться перед выбором - стать одним из величайших или завершить карьеру, и можешь быть уверен, в девяносто девяти случаях амбиции победят.
А потом опять используй танки.
Ну, не буду. Не мое дело.
Молчу.
ЗЫ: Да я ж не спорю. Да, патовая ситуация. Да, флаг Украины в Мордоре. Да, трудное решение. Да, победил. Да, иначе пришлось бы отказаться от всех регалий. Да, действительно, великий боксер.
Но называть улицы будут именем Василя Слипака.
Всё. Молчу.
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