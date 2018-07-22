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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
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Усик - великий боксер, но называть улицы будут именем Василя Слипака

2.8т

Ну, как я и говорил - баблом и танками можно добиться большего, чем просто танками. Скупай всё подряд: олимпиады, чемпионаты, бои за чемпионские пояса - и в итоге где-то, да сработает. В итоге это станет нормой. В итоге все привыкнут, что к тебе опять уже можно ездить. Поставь человека в такую ситуацию, когда он должен оказаться перед выбором - стать одним из величайших или завершить карьеру, и можешь быть уверен, в девяносто девяти случаях амбиции победят.

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А потом опять используй танки.

Ну, не буду. Не мое дело.

Молчу.

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ЗЫ: Да я ж не спорю. Да, патовая ситуация. Да, флаг Украины в Мордоре. Да, трудное решение. Да, победил. Да, иначе пришлось бы отказаться от всех регалий. Да, действительно, великий боксер.

Но называть улицы будут именем Василя Слипака.

Всё. Молчу.

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Автор
Аркадий БабченкоАркадий Бабченко
Темы
Усик - ГассиевРоссийско-украинский конфликт
Персона
Александр Усик
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Аркадия Бабченко
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