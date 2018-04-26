Ушло семь лет: Путин объявил о создании сверхоружия

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ создана "мощнейшая в мире" ударная система.

Об этом он рассказал на пленарном заседании Российского союза ректоров 26 апреля, передает "Lenta.ru".

"У нас создаются, и об этом я говорил в послании, очень современные, уникальные, не имеющие аналогов в мире системы вооружений. Одна из таких систем была создана очень молодой командой", – похвастался Путин.

По словам президента РФ, создатели оружия появились, когда в стране начали платить гранты.

"Я их спрашиваю: откуда вы взялись? Они говорят, что, как только начали платить гранты, мы всей группой из вуза пришли, создали коллектив и в течение семи лет создали эту мощнейшую, самую современную ударную боевую систему", — добавил он.

Он уточнил, что речь идет об одном из видов вооружений, представленных в послании Федеральному Собранию в марте.

Как сообщал "Обозреватель", впервые о новейшем оружии Путин заговорил в начале марта. Позже, российский журналист и публицист Александр Кушнарь пояснил слова президента РФ, назвав отвлекающим маневром.