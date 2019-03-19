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Ушел, как Ельцин: в отставке Назарбаева заметили странности

3.1тЧитать материал на украинском

В заявлении об уходе в отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева нашли сходство с прощальной речью первого президента РФ Бориса Ельцина.

Оба правителя сообщали, что уходят ради "нового поколения политиков". Сравнение речей провели в Telegram-канале "RIA Kremlinpool".

"Назарбаев, как и Ельцин, объявил о досрочном уходе с поста президента по телевизору. Разница в 20 лет, а посыл и слова почти одинаковые", ‒ подметили журналисты.

Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев

Скриншот

Назарбаев начал свое выступление фразой "Я принял непростое для себя решение ‒ сложить с себя полномочия". Ельцин же начинал словами "Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. В последний день уходящего века я ухожу в отставку".

Также в речи глава Казахстана отметил, что "видит свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей".

Ельцин же заявлял, что "Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, умными и энергичными людьми".

Назарбаев и Ельцин

Назарбаев и Ельцин

Telegram RIA Kremlinpool

Как писал OBOZREVATEL, обязанности президента Казахстана до выборов главы государства будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

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Персона
Нурсултан Назарбаев
Место
Казахстан
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