Ушел, как Ельцин: в отставке Назарбаева заметили странности

В заявлении об уходе в отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева нашли сходство с прощальной речью первого президента РФ Бориса Ельцина.
Оба правителя сообщали, что уходят ради "нового поколения политиков". Сравнение речей провели в Telegram-канале "RIA Kremlinpool".
"Назарбаев, как и Ельцин, объявил о досрочном уходе с поста президента по телевизору. Разница в 20 лет, а посыл и слова почти одинаковые", ‒ подметили журналисты.
Нурсултан Назарбаев
Скриншот
Назарбаев начал свое выступление фразой "Я принял непростое для себя решение ‒ сложить с себя полномочия". Ельцин же начинал словами "Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. В последний день уходящего века я ухожу в отставку".
Также в речи глава Казахстана отметил, что "видит свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей".
Ельцин же заявлял, что "Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, умными и энергичными людьми".
Назарбаев и Ельцин
Telegram RIA Kremlinpool
Как писал OBOZREVATEL, обязанности президента Казахстана до выборов главы государства будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.
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