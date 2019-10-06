"Уровень дошкольников": Меланью Трамп уличили во лжи

Американский журналист и блогер Джон Аравосис резко "прошелся" по первой леди США Меланье Трамп, которая ранее заявляла о своих отменных лингвистических способностях.

Он опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором заявил, что она знает итальянский, французский и немецкий языки "на дошкольном уровне" (чтобы увидеть видео, проскролльте до конца страницы).

Господин Аравосис подметил, что во время своего визита во Францию жена Дональда Трампа посетила одну из парижских школ и пообщалась с учениками — однако почему-то не продемонстрировала свой высокий уровень владения французским.

Меланья Трамп Tv.ua

По словам блогера, она только поздоровалась с детьми и представилась по-французски — а это "даже не базовый французский, это самый первый урок".

Также Меланья, слушая на саммите "Большой семёрки" речь президента Франции Эммануэля Макрона, почему-то воспользовалась услугами переводчика.

В Италии то же самое: посещая детскую больницу, Меланья Трамп поприветствовала маленьких пациентов и "сказала пару протокольных фраз по-итальянски, а затем всё время говорила на английском", сказал блогер.

При этом слова, которые использовала Трамп, были "выдуманными", и ни один человек, действительно знающий итальянский, их бы не использовал.

По данным The Daily Express, после ее визита в Ватикан — на записи встречи Трампов с Папой римским было видно, что она "смотрит на переводчика, чтобы понять, что тот говорит".

Наконец, блогер также отметил, что попытался узнать, насколько хорошо Меланья Трамп говорит по-немецки, однако не сумел найти ни одного ролика, где она бы говорила на этом языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Меланию Трамп пригласили в Украину. Стали известны подробности о данном визите.

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