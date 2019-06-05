"Уровень 11-летнего": мэр Лондона ответил Трампу на "жалкого лузера"

Мэр Лондона Садик Хан сказал, что считает достойными "11-летнего" оскорбления в свой адрес от резидента США Дональда Трампа.

Как пишет Politico, Хан сообщил, что он был на встречах, когда появились скандальные твиты, но когда ему рассказали, он не поверил, что они настоящие.

"Во-первых, я подумал, что это шутка, что такое сделал бы разве что 11-летний парень", - сказал он.

Мэр сказал, что он любит Америку и очень важно иметь хорошие отношения с "ближайшим союзником" Великобритании. Но он повторил свое мнение, что уровень государственного визита не подходит для нынешнего президента.

Трамп и Садик

"Мы должны быть очень осторожными, создавая впечатление, что мы оправдываем некоторые из вещей, с которыми Трамп связан", - сказал Хан, перечислив отделения детей-иммигрантов от родителей на границе Мексики; атаки на права ЛГБТ; выход США из Парижского климатического договора; снижение репродуктивных прав женщин.

"Если вы не можете быть честным и искренним с нашим лучшим другом, на самом деле это не наш лучший друг", - сказал Хан.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США, который находится с государственным визитом в Соединенном Королевство, назвал "жалким лузером" мэра Лондона, который неоднократно критиковал американского лидера в прошлом, в частности перед визитом.

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