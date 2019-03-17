Урок Раде: в Еврокомиссии упрекнули Google в бездеятельности в борьбе с фейками

В Еврокомиссии раскритиковали компанию Google за отсутствие борьбы с дезинформацией перед выборами в Европарламент, которые пройдут в мае.

Как передает "Радио Свобода", об этом идет речь в письме Еврокомиссии к Google, которое подписали 4 европейских комиссара.

Отмечается, что качество информации, предоставленной Еврокомиссией, "ясно показывает, что существует срочная необходимость в дальнейших действиях".

"В последнем отчете от Google мало или вообще нет информации о реальных результатах, достигнутых благодаря реализации соответствующих мероприятий и отсутствуют критерии, позволяющие отслеживать и измерять прогресс", — заявили в Еврокомиссии, добавив, что данные в отчетах Google "не всегда актуальны".

Отметим, в свою очередь от Верховной Рады подобные обращения к американской компании не поступают, хотя Украина также приближается к президентским (31 марта и 21 апреля) и парламентским выборам, которые пройдут позже осенью.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно у сервисов компании Google произошел масштабный сбой. Проблемы коснулись не только поисковой системы, но и почтового клиента Gmail и видеосервиса YouTube.

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