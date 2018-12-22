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"Урок для Украины!" Озвучен важный нюанс в действиях Трампа по Сирии

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Неожиданное решение американского президента Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии должно послужить уроком для Украины.

Об этом заявил журналист Виталий Портников в блоге на сайте "Еспресо". Он напомнил, что действия американского лидера не были согласованы ни с конгрессом, ни с министерством обороны, ни с союзниками – ни с кем.

"Поскольку Украине противостоит не российский союзник Иран, а Россия, поскольку наши военные возможности трудно сравнить с военными возможностями Израиля, да и ядерное оружие есть у нашего противника, а не у нас, то нам стоит сделать лишь один вывод: на Трампа полагаться нельзя", – написал он.

Также Портников обратил внимание на спонтанность в действиях Трампа.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

RT

"Сегодня он принимает одно решение, завтра прямо противоположное. Сегодня не встречается с Путиным, а завтра пригласит его в Белый дом. Сегодня интересуется Украиной, а завтра забудет, где мы находимся. Человек, который не имеет взглядов, целей и ценностей, не может быть надежным союзником ни для кого", - подчеркнул он.

По словам Портникова, это означает, что диверсификация союзников должна стать важной задачей украинской внешней политики.

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"Нельзя недооценивать возможности европейцев, никакой "Брексит" не поставит под сомнение вес Великобритании, очень важно сохранить надежный диалог с Канадой и иметь друзей в американском политическом истеблишменте, прежде всего в конгрессе. Потому что конгресс может быть для Трампа важным сдерживающим фактором. Такая диверсификация для нас – это не академическая проблема. Это вопрос выживания", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дональд Трамп заявил о победенад террористами "Исламского государства" в Сирии.

Пропаганда Кремля бурно отреагировала на это заявление. Так, в РФ решили, что, таким образом, они якобы выиграли войну в Сирии.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Дональд ТрампВиталий Портников
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Пигин Макс
Пигин Макс
Поиграется СШП с Украиной ещё годик и бросит. Приползут нерабы на коленях к Путину. А как вы думаете, простит Великий Путин бывших братьев?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В мире украина воспринимается как куча д....ма, лежащая на пороге России. Американцы периодически расковыривают эту кучу палкой, что бы сильнее воняло и нажимают на дверной звонок)
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Южный Гарик
Южный Гарик
А идиоту, портникову, невдомек, что Трамп поступает так, потому что думает о бюджете страны и старается сократить расходы на бесполезные действия....
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