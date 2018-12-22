"Урок для Украины!" Озвучен важный нюанс в действиях Трампа по Сирии

Неожиданное решение американского президента Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии должно послужить уроком для Украины.

Об этом заявил журналист Виталий Портников в блоге на сайте "Еспресо". Он напомнил, что действия американского лидера не были согласованы ни с конгрессом, ни с министерством обороны, ни с союзниками – ни с кем.

"Поскольку Украине противостоит не российский союзник Иран, а Россия, поскольку наши военные возможности трудно сравнить с военными возможностями Израиля, да и ядерное оружие есть у нашего противника, а не у нас, то нам стоит сделать лишь один вывод: на Трампа полагаться нельзя", – написал он.

Также Портников обратил внимание на спонтанность в действиях Трампа.

Дональд Трамп RT

"Сегодня он принимает одно решение, завтра прямо противоположное. Сегодня не встречается с Путиным, а завтра пригласит его в Белый дом. Сегодня интересуется Украиной, а завтра забудет, где мы находимся. Человек, который не имеет взглядов, целей и ценностей, не может быть надежным союзником ни для кого", - подчеркнул он.

По словам Портникова, это означает, что диверсификация союзников должна стать важной задачей украинской внешней политики.

"Нельзя недооценивать возможности европейцев, никакой "Брексит" не поставит под сомнение вес Великобритании, очень важно сохранить надежный диалог с Канадой и иметь друзей в американском политическом истеблишменте, прежде всего в конгрессе. Потому что конгресс может быть для Трампа важным сдерживающим фактором. Такая диверсификация для нас – это не академическая проблема. Это вопрос выживания", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дональд Трамп заявил о победенад террористами "Исламского государства" в Сирии.

Пропаганда Кремля бурно отреагировала на это заявление. Так, в РФ решили, что, таким образом, они якобы выиграли войну в Сирии.