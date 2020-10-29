Ураган "Зета" обрушился на побережье США: сообщили о первой жертве. Фото и видео
Ураган "Зета" в среду, 28 октября обрушился на побережье Мексиканского залива. В Новом Орлеане штата Луизиана (США) сильный дождь с ветром разрушил здания и вывел из строя электричество.
По меньшей мере один человек погиб. Жертвой оказался 55-летний мужчина, которого ударило током из-за упавшей линии электропередач, сообщает The Associated Press (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Еще одного человека госпитализировали с легкими травмами после обвала конструкции.
Отмечается, что без электричества остались более 875 тысяч человек. Непогода повалила более двухсот деревьев.
Местные власти призвали жителей оставаться дома и позволить им оценить ущерб, вместо того, чтобы выходить и делать это самим.
Скорость ветра местами достигала 177 км/ч. В общем "Зета" является ураганом второй категории и перемещается со скоростью 27 км/час.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на турецкую провинцию Анталья обрушился мощный ураган, в результате которого погиб человек. Мощные порывы ветра сорвали крыши домов и снесли минарет одной из мечетей.