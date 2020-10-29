Ураган "Зета" обрушился на побережье США: сообщили о первой жертве. Фото и видео

Карина Бондаренко Мир 07:23, 29.10.2020 Обновлено: 07:26, 29.10.2020

Ураган "Зета" в среду, 28 октября обрушился на побережье Мексиканского залива. В Новом Орлеане штата Луизиана (США) сильный дождь с ветром разрушил здания и вывел из строя электричество.

По меньшей мере один человек погиб. Жертвой оказался 55-летний мужчина, которого ударило током из-за упавшей линии электропередач, сообщает The Associated Press (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Еще одного человека госпитализировали с легкими травмами после обвала конструкции.

Отмечается, что без электричества остались более 875 тысяч человек. Непогода повалила более двухсот деревьев.

Город затопило.
apnews.com
Ураган "Зета" обрушился на США.
apnews.com

Местные власти призвали жителей оставаться дома и позволить им оценить ущерб, вместо того, чтобы выходить и делать это самим.

Скорость ветра местами достигала 177 км/ч. В общем "Зета" является ураганом второй категории и перемещается со скоростью 27 км/час.

Жители остались без света.
apnews.com
Последствия погоды ликвидируют.
apnews.com
Ветер повалил линии электропередач.
apnews.com
Новый Орлеан в США.
Карты

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на турецкую провинцию Анталья обрушился мощный ураган, в результате которого погиб человек. Мощные порывы ветра сорвали крыши домов и снесли минарет одной из мечетей.

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