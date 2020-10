Ураган "Зета" обрушился на побережье США: сообщили о первой жертве. Фото и видео

Ураган "Зета" в среду, 28 октября обрушился на побережье Мексиканского залива. В Новом Орлеане штата Луизиана (США) сильный дождь с ветром разрушил здания и вывел из строя электричество.

По меньшей мере один человек погиб. Жертвой оказался 55-летний мужчина, которого ударило током из-за упавшей линии электропередач, сообщает The Associated Press (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Еще одного человека госпитализировали с легкими травмами после обвала конструкции.

Отмечается, что без электричества остались более 875 тысяч человек. Непогода повалила более двухсот деревьев.

Местные власти призвали жителей оставаться дома и позволить им оценить ущерб, вместо того, чтобы выходить и делать это самим.

Скорость ветра местами достигала 177 км/ч. В общем "Зета" является ураганом второй категории и перемещается со скоростью 27 км/час.

New Orleans, Louisiana is in the northern eyewall of Hurricane #Zeta . Here's a look at how strong this storm is. pic.twitter.com/BwOflGfczX

Eyewall of Zeta in Metairie (outside of New Orleans) I’ve actually never been in the Eyewall of a storm before! pic.twitter.com/6dcD5DneNz