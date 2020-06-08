Мощнейший ураган в Польше разрушил более 20 домов: фото и видео торнадо

По центральной части Польши 7 июня прошлась сильная буря, которая повалила деревья и разрушила крыши некоторых зданий. Пострадала 45-летняя женщина, она попала в больницу с переломами обеих ног.
Кроме того, в городе Канюв на юге страны наблюдали смерч. Сильный ветер повредил 22 здания, 8 из которых – почти полностью разрушены, пишет Poland In. Вследствие торнадо пострадавших нет (чтобы посмотреть видео последствий непогоды, поскролльте новость вниз).
Последствия смерча в Канюве
Коллаж
Президент Анджей Дуда пообещал оказать денежную поддержку жителям Канюва, чьи дома повредила непогода.
"Выплата средств для оказания помощи в случае стихийных бедствий начнется в ближайшее время. Министерство внутренних дел будет оказывать дальнейшую необходимую помощь", – заверил он.
Dziś w #Kaniów niedaleko Bielska-Białej trąba powietrzna zniszczyła kilka domów. Takie ekstremalne zjawiska pogodowe będą pojawiały się coraz częściej. Polska nie jest na to gotowa, a rząd nadal ignoruje problem i pcha nas w katastrofy.— Mirosław Suchoń (@MiroslawSuchon) June 7, 2020
Film otrzymałem droga elektroniczną. pic.twitter.com/NIuGUIdNkt
В городе Седльце на востоке Польши, вероятно, в результате удара молнии загорелся склад.
По данным Института метеорологии и управления водными ресурсами, в Гданьске на севере Польши выпало рекордное количество осадков. Было зафиксировано и значительное превышение уровня воды в реках.
Шторм бушевал также в Люблине:
Люблин
Twitter / Zigi Blacharz
Люблин
MeteoprognozaPL
#Lublin #burza #storm pic.twitter.com/xn4KinVAHE— Dominik Starczewski (@dominiase) June 8, 2020
A miała być susza!!#Lublin #Burza pic.twitter.com/9BS3RNoKH8— Kamil 🇵🇱 ＃ＤＵＤＡ２０２０ 🇵🇱 (@MuremZaPJK) June 8, 2020
В целом за сутки спецслужбы получили более 2 тысяч вызовов, связанных с последствиями шторма.
Град в Смардзевице, Лодзь
Twitter / TheNorthRemembers
Град в Смардзевице, Лодзь
Twitter / TheNorthRemembers
Град в Смардзевице, Лодзь
Twitter / TheNorthRemembers
Штаб Национальной пожарной службы сообщил, что к 10 часам вечера 7 июня отключение электроэнергии затронуло 22 318 потребителей.
Фото и видео разрушений после торнадо:
Последствия смерча в Канюве
czecho.pl
Последствия смерча в Канюве
czecho.pl
Последствия смерча в Канюве
MeteoprognozaPL
Последствия смерча в Канюве
MeteoprognozaPL
Последствия смерча в Канюве
czecho.pl
Последствия смерча в Канюве
czecho.pl
Последствия смерча в Канюве
czecho.pl
Последствия смерча в Канюве
czecho.pl
Последствия смерча в Канюве
MeteoprognozaPL
Последствия смерча в Канюве
MeteoprognozaPL
Последствия смерча в Канюве
gminabestwina.info
Последствия смерча в Канюве
gminabestwina.info
Последствия смерча в Канюве
gminabestwina.info
Последствия смерча в Канюве
gminabestwina.info
Последствия смерча в Канюве
gminabestwina.info
Последствия смерча в Канюве
gminabestwina.info
Последствия смерча в Канюве
gminabestwina.info
Последствия смерча в Канюве
gminabestwina.info
Последствия смерча в Канюве
gminabestwina.info
Последствия смерча в Канюве
gminabestwina.info
Последствия смерча в Канюве
gminabestwina.info
Последствия смерча в Канюве
gminabestwina.info
Последствия смерча в Канюве
gminabestwina.info
Последствия смерча в Канюве
gminabestwina.info
Последствия смерча в Канюве
gminabestwina.info
Here's footage from southern Polish town of #Kaniow showing damage caused by the recent #thunderstorms ⛈️in #Europe⤵️ #Poland pic.twitter.com/VKLTRqVhfw— BBC Weather (@bbcweather) June 8, 2020
Как писал OBOZREVATEL, 4 июня из-за сильного ливня затопило город Мукачево на Закарпатье. Кроме того, жителям Скадовска и Хорлов в Херсонской области удалось заснять крупные смерчи, которые пронеслись над их населенными пунктами.
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