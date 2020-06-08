Мощнейший ураган в Польше разрушил более 20 домов: фото и видео торнадо

По центральной части Польши 7 июня прошлась сильная буря, которая повалила деревья и разрушила крыши некоторых зданий. Пострадала 45-летняя женщина, она попала в больницу с переломами обеих ног.

Кроме того, в городе Канюв на юге страны наблюдали смерч. Сильный ветер повредил 22 здания, 8 из которых – почти полностью разрушены, пишет Poland In. Вследствие торнадо пострадавших нет (чтобы посмотреть видео последствий непогоды, поскролльте новость вниз).

Последствия смерча в Канюве Коллаж

Президент Анджей Дуда пообещал оказать денежную поддержку жителям Канюва, чьи дома повредила непогода.

"Выплата средств для оказания помощи в случае стихийных бедствий начнется в ближайшее время. Министерство внутренних дел будет оказывать дальнейшую необходимую помощь", – заверил он.

Dziś w #Kaniów niedaleko Bielska-Białej trąba powietrzna zniszczyła kilka domów. Takie ekstremalne zjawiska pogodowe będą pojawiały się coraz częściej. Polska nie jest na to gotowa, a rząd nadal ignoruje problem i pcha nas w katastrofy.



Film otrzymałem droga elektroniczną. pic.twitter.com/NIuGUIdNkt — Mirosław Suchoń (@MiroslawSuchon) June 7, 2020

В городе Седльце на востоке Польши, вероятно, в результате удара молнии загорелся склад.

По данным Института метеорологии и управления водными ресурсами, в Гданьске на севере Польши выпало рекордное количество осадков. Было зафиксировано и значительное превышение уровня воды в реках.

Шторм бушевал также в Люблине:

Люблин Twitter / Zigi Blacharz

Люблин MeteoprognozaPL

В целом за сутки спецслужбы получили более 2 тысяч вызовов, связанных с последствиями шторма.

Град в Смардзевице, Лодзь Twitter / TheNorthRemembers

Град в Смардзевице, Лодзь Twitter / TheNorthRemembers

Град в Смардзевице, Лодзь Twitter / TheNorthRemembers

Штаб Национальной пожарной службы сообщил, что к 10 часам вечера 7 июня отключение электроэнергии затронуло 22 318 потребителей.

Фото и видео разрушений после торнадо:

Последствия смерча в Канюве czecho.pl

Последствия смерча в Канюве czecho.pl

Последствия смерча в Канюве MeteoprognozaPL

Последствия смерча в Канюве MeteoprognozaPL

Последствия смерча в Канюве czecho.pl

Последствия смерча в Канюве czecho.pl

Последствия смерча в Канюве czecho.pl

Последствия смерча в Канюве czecho.pl

Последствия смерча в Канюве MeteoprognozaPL

Последствия смерча в Канюве MeteoprognozaPL

Последствия смерча в Канюве gminabestwina.info

Последствия смерча в Канюве gminabestwina.info

Последствия смерча в Канюве gminabestwina.info

Последствия смерча в Канюве gminabestwina.info

Последствия смерча в Канюве gminabestwina.info

Последствия смерча в Канюве gminabestwina.info

Последствия смерча в Канюве gminabestwina.info

Последствия смерча в Канюве gminabestwina.info

Последствия смерча в Канюве gminabestwina.info

Последствия смерча в Канюве gminabestwina.info

Последствия смерча в Канюве gminabestwina.info

Последствия смерча в Канюве gminabestwina.info

Последствия смерча в Канюве gminabestwina.info

Последствия смерча в Канюве gminabestwina.info

Последствия смерча в Канюве gminabestwina.info

Как писал OBOZREVATEL, 4 июня из-за сильного ливня затопило город Мукачево на Закарпатье. Кроме того, жителям Скадовска и Хорлов в Херсонской области удалось заснять крупные смерчи, которые пронеслись над их населенными пунктами.

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