Мощнейший ураган в Польше разрушил более 20 домов: фото и видео торнадо

По центральной части Польши 7 июня прошлась сильная буря, которая повалила деревья и разрушила крыши некоторых зданий. Пострадала 45-летняя женщина, она попала в больницу с переломами обеих ног.

Кроме того, в городе Канюв на юге страны наблюдали смерч. Сильный ветер повредил 22 здания, 8 из которых – почти полностью разрушены, пишет Poland In. Вследствие торнадо пострадавших нет (чтобы посмотреть видео последствий непогоды, поскролльте новость вниз).

Президент Анджей Дуда пообещал оказать денежную поддержку жителям Канюва, чьи дома повредила непогода.

"Выплата средств для оказания помощи в случае стихийных бедствий начнется в ближайшее время. Министерство внутренних дел будет оказывать дальнейшую необходимую помощь", – заверил он.

В городе Седльце на востоке Польши, вероятно, в результате удара молнии загорелся склад.

По данным Института метеорологии и управления водными ресурсами, в Гданьске на севере Польши выпало рекордное количество осадков. Было зафиксировано и значительное превышение уровня воды в реках.

Шторм бушевал также в Люблине:

В целом за сутки спецслужбы получили более 2 тысяч вызовов, связанных с последствиями шторма.

Штаб Национальной пожарной службы сообщил, что к 10 часам вечера 7 июня отключение электроэнергии затронуло 22 318 потребителей.

Фото и видео разрушений после торнадо:

Here's footage from southern Polish town of #Kaniow showing damage caused by the recent #thunderstorms ⛈️in #Europe⤵️ #Poland pic.twitter.com/VKLTRqVhfw