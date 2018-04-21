Ураган в Москве убил ребенка: появилось фото

Погибшей девочкой в результате мощного урагана в Москве оказалась 13-летняя Соня Прокопченко.

Во время трагедии школьница гуляла с подругой во дворе, передает Telegram-канал Mash.

Сильным порывом ветра на детей опрокинуло павильон для мусорных баков. Выжившая девочка в результате получила травму головы и ушибы, но ее подруга пострадала больше.

"С тяжелыми травмами девочку отвезли в больницу, но спасти так и не смогли", - сказано в сообщении Mash.

Напомним, из-за бушующего урагана в Москве пострадало как минимум 16 человек.

Как писал "Обозреватель", ранее в Европе ураганный ветер снес с рельсов вагон пассажирского поезда.