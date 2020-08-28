Ураган "Лаура" в США унес жизни уже шести человек: фото последствий стихии

Ураган "Лаура" (Laura) в США, который обрушился на штат Луизиана, унес жизни шести человек.

Об этом в пятницу, 28 августа, сообщил Департамент здравоохранения штата в Twitter.

"Сегодня мы с горечью подтверждаем смерть шести человек в связи со штормом", – говорится в сообщении.

Из-за урагана погибли шесть человек

Стихия разрушила дома

На фотографиях из эпицентра стихии видно, что ураган разрушил и обесточил десятки домов в штате, повалил деревья и вызвал наводнение. Также от "Лауры" сильно пострадали автомобили местных жителей.

Пострадали авто местных жителей

Люди борются с последствиями урагана "Лаура"

Деревья повалило на землю

Ураган в США

Стихия вызвала небольшое наводнение

Пострадали жилые дома

Дома обесточены из-за урагана

Ветер разрушил здание

В Луизиане погибли шесть человек Департамент здравоохранения в Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, власти штатов Техас и Луизиана в США обязали эвакуироваться более 620 тыс. жителей из-за угрозы обрушения урагана "Лаура".