Ураган "Лаура" в США унес жизни уже шести человек: фото последствий стихии
Ураган "Лаура" (Laura) в США, который обрушился на штат Луизиана, унес жизни шести человек.
Об этом в пятницу, 28 августа, сообщил Департамент здравоохранения штата в Twitter.
"Сегодня мы с горечью подтверждаем смерть шести человек в связи со штормом", – говорится в сообщении.
На фотографиях из эпицентра стихии видно, что ураган разрушил и обесточил десятки домов в штате, повалил деревья и вызвал наводнение. Также от "Лауры" сильно пострадали автомобили местных жителей.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, власти штатов Техас и Луизиана в США обязали эвакуироваться более 620 тыс. жителей из-за угрозы обрушения урагана "Лаура".