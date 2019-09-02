Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

Ураган "Дориан" обрушился на Багамы и пошел на США: видео катастрофы

332 Читать материал на украинском

Ураган "Дориан", получивший пятый уровень опасности, обрушился на Багамские острова и стремительно приближается к юго-восточному побережью США.

Разрушающая стихия достигла островов 1 сентября около 19:00 по киевскому времени, передает ВВС.

Первый удар урагана пришелся на остров Абако. Порывы ветра внутри урагана достигали скорости 320 км/ч. Известно, что ураган уже вечером понедельника, 2 сентября или в ночь на вторник по местному времени может достигнуть побережья американского штата Флорида.

Новости
Трамп хотел взорвать ядерную бомбу, чтобы побороть ураган — СМИ

Местные власти уже объявили эвакуацию из прибрежных районов островов, где ожидается затопление из-за нагонных волн высотой до 4,6 метров. Также закрыто авиасообщение с некоторыми из дальних островов, хотя главный международный аэропорт страны остается открытым.

Отмечается, что высокая скорость ветра делает "Дориан" самым опасным штормом за последнее время. Метеорологи предупреждают, что он может оказаться самым сильным с тех пор, как в 1992 году ураган "Эндрю" привел к гибели 65 человек и разрушил 63 тысяч домов.

В сети уже начали публиковать видео урагана "Дориан". На кадрах можно увидеть поврежденные или полностью разрушенные дома, вырванные с корнем деревья, разбитые и опрокинутые авто, затопленные улицы.

Также NASA опубликовало съемку урагана с МКС.

Как сообщал OBOZREVATEL, США приготовились встречать мощный ураган "Дориан", который по прогнозам достигнет побережья 2 сентября.

Напомним, что президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу в связи с тем, что на Флориду надвигался ураган.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
США
Теги
ураган экологическая катастрофа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...