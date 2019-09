Ураган "Дориан" обрушился на Багамы и пошел на США: видео катастрофы

Ураган "Дориан", получивший пятый уровень опасности, обрушился на Багамские острова и стремительно приближается к юго-восточному побережью США.

Разрушающая стихия достигла островов 1 сентября около 19:00 по киевскому времени, передает ВВС.

Первый удар урагана пришелся на остров Абако. Порывы ветра внутри урагана достигали скорости 320 км/ч. Известно, что ураган уже вечером понедельника, 2 сентября или в ночь на вторник по местному времени может достигнуть побережья американского штата Флорида.

Местные власти уже объявили эвакуацию из прибрежных районов островов, где ожидается затопление из-за нагонных волн высотой до 4,6 метров. Также закрыто авиасообщение с некоторыми из дальних островов, хотя главный международный аэропорт страны остается открытым.

Отмечается, что высокая скорость ветра делает "Дориан" самым опасным штормом за последнее время. Метеорологи предупреждают, что он может оказаться самым сильным с тех пор, как в 1992 году ураган "Эндрю" привел к гибели 65 человек и разрушил 63 тысяч домов.

В сети уже начали публиковать видео урагана "Дориан". На кадрах можно увидеть поврежденные или полностью разрушенные дома, вырванные с корнем деревья, разбитые и опрокинутые авто, затопленные улицы.

Также NASA опубликовало съемку урагана с МКС.

